الثلاثاء 20 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب يحذر من خطورة إجبار القطاع الخاص على تطبيق «الأدنى للأجور»

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

أكد أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه من الجيد أن تسعى الدولة لإقرار وتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص كنوع من أنواع تحقيق العدالة الاجتماعية في ضوء ما أعلنته الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط بأن يطبق الحد الأدى للأجور (2400 جنيه) في القطاع الخاص بحلول يناير 2022.

وحذر محسب من تطبيق الأدنى للأجور بشكل إلزامي وإجبار القطاع الخاص على التنفيذ، لأن نتائج ذلك ستكون سلبية وقد يلجأ القطاع الخاص لتسريح عدد من العاملين.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"الدستور" إلى أن ما أعلنته وزيرة التخطيط بمنح مهلة للجهات المتعثرة والتي تعاني جراء كورونا واستثنائها من الإلزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين لديهم بالتقدم بطلب للوزارة قد يؤدي إلى تقدم كل مؤسسات القطاع الخاص وبالتالي عدم تنفيذ الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أنه إن لم تقدم الدولة دعمًا لرواتب العاملين بالقطاع الخاص أو بعض التسهيلات، فإن التنفيذ سيكون صعبًا للغاية في ظل عدم وجود آليات واضحة لتنفيذه.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، قد قالت إن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022 مع منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها الجائحة مساحة من المرونة وإمكانية التقدم بطلب للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، وهناك مهلة حتى أكتوبر القادم لتلقي هذه الطلبات والشكاوى من المنشآت المتضررة لبحث إمكانية استثنائها.

وزير التخطيط القطاع الخاص الحد الادنى للأجور الخطة والموازنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتورة هالة السعيد العاملين بالقطاع الخاص تطبيق الحد الادنى للاجور تحقيق العدالة الاجتماعية النائب أيمن محسب

رئيس التحرير

وائل لطفي

اتحاد شباب الجمهورية.. هل يستوعب الجميع؟

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف حقيقة هدم بلطجية لمنزل بالقوة فى رشيد

توجيهات وتكليفات وتفقد.. ماذا فعل الرئيس السيسي في أول أيام العيد؟

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

راجح داود: «حصص الموسيقى» فى المدارس الحل الوحيد لمواجهة «المهرجانات»

الإفراج عن 2075 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 23 يوليو

«التعليم»: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية عقب إجازة العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 

الدفاعات السورية تحبط هجومًا إسرائيليًا على حلب