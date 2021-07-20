الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

رغم ارتفاع الحرارة.. الأطفال يحتفلون بعيد الأضحى في الملاهي (صور)

الملاهي
الملاهي

بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة إلا أن عدد من المواطنين حرصوا على الاحتفال بأجواء العيد في الملاهي، وسط فرحة من الأطفال، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية في أول أيام العيد، للاحتفال بالعيد مع الأصدقاء والأقارب. 

الأطفال يحتفلون بعيد الأضحى بأجواء خاصة في الملاهي

تستعرض “الدستور” في تلك السطور احتفالات الأطفال بعيد الأضحى المبارك في الملاهي.

قالت مريم أحمد، أحد أولياء الأمور إنها حرصت على الذهاب مع أولادها إلى الملاهي، للتنزه ومشاركتهم فرحة العيد، وإعطائهم العدية، قائلة: “متعودة في كل الأعياد أوديهم الملاهي وأفسحهم”.

بينما قالت ندى مصطفى، طفلة، إنها لم تذق للعيد طعما دون ذهابها إلى الملاهي، وتكتمل فرحتها بالذهاب مع أخيها التوأم.

أما مجدى السيد، استعد منذ أمس هو وزملاءه للذهاب اليوم في أول أيام عيد الأضحى وأخذ العيدية من والده وأقاربه للتنزه في الملاهي. 
ويحتفل العالم الإسلامي، اليوم الثلاثاء، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أقيمت الصلوات في بعض البلدان ومنعت في بعضها مع استمرار انتشار جائحة «كورونا».

تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء، انتشار أمني مكثف على مستوى الجمهورية، لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، وخلق أجواء آمنة في الشوارع.

وتشدد أجهزة الأمن الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الإجازات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، فضلاً عن تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور، والربط الكامل بغرف عمليات المرور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور.

وتحرص أجهزة الأمن على تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.

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الملاهي أجواء العيد الأطفال الأصدقاء الاجراءات الوقائية والاحترازية فرحة عارمة

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