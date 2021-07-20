العراق يسجل 59 وفاة و8922 إصابة جديدة بكورونا

ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 59 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق، ليرتفع إجمالي الوفيات في أرجاء البلاد إلى 17 ألفا و 951.

وأوضح تقرير يومي للوزارة انه تم تسجيل 8922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و510 آلاف، و517 إصابة جديدة.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 7613حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى مليون و372 ألفا و.158

وأشار التقرير الى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 39 ألفا و925 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفع بذلك عدد إجمالي الذين خضعو للفحص المختبري إلى 12مليونا و 587 ألفا و768.

وأوضح تقرير وزارة الصحة والبيئة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل الى مليون و184 ألفا و145.

ترتيب إصابات كورونا علي مستوي العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92066 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.