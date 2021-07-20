حملات مكثفة لمنع استغلال إجازة العيد بالبناء المخالف في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين مع تكثيف الحملات خاصة خلال اجازه عيد الأضحى المبارك لمنع استغلال البعض للاجازه بالبناء المخالف وإزالة اى مخالفة فى مهدها على الفور.

هذا وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "دمنهور - حوش عيسى - ادكو"عن إزالة 4 حالات تعدي على مساحة 1218 م2 عبارة عن:إزالة حالة تعدي على مساحة 700 م بقرية نديبه بدمنهور عبارة عن أسوار طولية وعرضية، إزالة حالتي تعدي بمساحة 418 م بمنطقة النجيلة وقرية المعدية بادكو تعدي عبارة عن مبنى من الحجارة البيضاء بدون سقف و أسوار من الحجارة البيضاء.

كما تمكنت الحملة من إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 100 م بحوش عيسى،و إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 350 م بقري الوفائية ومؤسسة البستان بالدلنجات،و فك شدة خشبية علي مساحة 110م داخل الحيز العمراني دور رابع علوي بدون ترخيص ومخالف لقيود الارتفاع بقرية صفط العنب بكوم حمادة.

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإستمرار عمل الحملات المكبرة بالتعاون مع مديرية الزراعة وقسم حماية الأراضي لمتابعة حالات التعدى على الاراضي الزراعيه وأملاك الدولة، خلال فترة عيد الاضحى المبارك.

تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المواطنين المخالفين.