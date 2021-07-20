لبنان: إصابات كورونا تصل إلى 551 ألفا و789

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان، اليوم الثلاثاء، 551 ألفا و789 إصابة، بعد تسجيل 632 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7887 بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها 601 من المقيمين و31 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المؤكدة، إلى551789 ، منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات جراء كورونا ارتفع إلى7887 منذ 21 فبراير 2020.

وبدأت حملة التطعيم ضد الوباء في لبنان يوم 14 فبراير الماضي. وبلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 7ر15 في المئة، والذين تلقوا الجرعة الأولى 2ر24 في المئة من سكان لبنان حتى اليوم.

ويبلغ عدد سكان البلاد 8ر4 مليون نسمة.



وكان مجلس الوزراء اللبناني أعلن في 15 مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 190.8 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.64 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 190 مليونًا و890 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و95 ألف حالة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92066 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.