الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تستأنف استخراج تصاريح العمل بمبنى القاهرة الجديدة.. غدًا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمبنى الجديد الكائن بالمجمع الأمني المواجه لأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ويستقبل المبنى الجديد المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء إجازة العيد والراغبين في استخراج تصاريح العمل من غدٍ الأربعاء.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية محمود توفيق بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد في استخراج تصاريح العمل لهم.

ويقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:

- وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً).

 

- تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

 

- وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

 

- الإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك.

 

- فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

 

- توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.

 

- ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.

 

- حصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.

 

- مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات. 

 

-جمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.

الداخلية القاهرة الجديدة تصاريح العمل استخراج أكاديمية الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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