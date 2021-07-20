الثلاثاء 20 يوليو 2021
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حوادث

وزير الداخلية يرسل برقيات تهنئة لقيادات الدولة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

أرسل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة.

وجاء نص التهنئة : "بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة يسرنى وهيئة الشرطة أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد .. إن الإحتفاء بتلك الذكرى الوطنية الخالدة إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطنى أهدت الأمم نموذجاً فريداً لشعب عظيم يلتف حول قيادته الحكيمة عبر العصور لتحيا مصر الكنانة فى عزة وكرامة .. ويرسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء .. لغدٍ مشرق ومستقبلٍ مفعم بالآمال والطموحات .. حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعاكم وكلل بالنجاح مسيرة عطائكم لبلوغ مسارات التنمية الشاملة مستهدفاتها .. ليحصد الشعب المصرى العظيم ثمار التنمية والازدهار والرخاء ".

كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتو حنفى جبالى – رئيس مجلس النواب.

جاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى بدوام التوفيق والسداد .. تُجسد تلك الثورة المجيدة أعظم صور التحدى والإرادة لإعلاء قيم العزة والكرامة على مر الزمان .. ويأتى إحتفالنا بها فى كل عام ليؤكد العزم على مواصلة صناعة مستقبل مشرق لأجيال تنعم بالأمن والرخاء فى ظل القيادة الوطنية الحكيمة لمسيرة التنمية والبناء .. حــفظ الله مصــــر واحة للخير والنماء ورعى رجالها وأبطالها .. وكلل بالنجاح مسيرتكم الوطنية المعطاءة إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير ".

 كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ، وبعث برقية تهنئة الدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء.

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وبرقية تهنئة للفريق محمد فريد ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وزير الداخلية برقية احتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة هيئة الشرطة الثورة المجيدة

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