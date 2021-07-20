الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أصالة نصري تعايد جمهورها برصالة صباحية: «بوسة على خدكم»

أصالة
أصالة

احتفل الفنانين عبر صفحاتهم بعيد الأضحى المبارك، وبينهم أصالة التي استغلت الاحتفالات بتوجيه رسالة لمحبيها. 

وقالت الفنانة أصالة نصري عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "كل عن وانتو بخير وصحة وسلام حبايبي وأصحابي وكل قريب مني لو كان بعيد بوسة عيد على خدّكم وكلي امتنان لمحبتكم الغالية اللي لولاها ما كان العيد عيد".


وكانت قد طلبت أصالة الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز التي تمر بأزمة صحية، إثر خطأ طبي نتيجة إجراء عملية جراحية.

وكتبت أصالة عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «بهالعيد أدعوا لإنسانة بتشبه زينة العيد كلّها فرح وابتسامتها ساعدت ملايين لينتصروا على حزنهم وأوجاعهم».

وتابعت: «بعرفها وبقضّي أحلى أوقات معها واكتشفت إني بدّي شوفها أكتر وتكون أقرب بس تطلع من محنتها بالسّلامة آمين يارب العالمين.. ادعوا لها بهاليوم المبارك تكون مع ولادها وحبايبها بهالعيد».

وكان قد كتب الفنان أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك منشور يطلب فيه الدعاء لزوجته ياسمين عبد العزيز، حيث أنها تخضع لعملية جراحية دون توضيح تفاصيل. 

وقال العوضي في منشوره: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجه دعواتكم،. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".
 

أصالة نصري الفنانة أصالة أصالة عيد الأضحى العيد

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