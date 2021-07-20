الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«حماة الوطن» يوزع لحوم طازجة على الأهالي بالإسكندرية

لحوم الأضحية
لحوم الأضحية

وزع حزب حماة الوطن، قطاع شمال الدلتا، الثلاثاء، 5 أطنان من اللحوم على غير القادرين، وذلك في أولى فعاليات الحزب في عيد الأضحى بالإسكندرية، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الحزب تحت شعار “أهالينا في عينينا”.

وقال اللواء طارق عبد الباعث، رئيس قطاع شمال الدلتا، إن المبادرة أطلقها الحزب لرسم الابتسامة على وجوه أهالينا ومشاركة من الحزب في دعم الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

من ناحيته، أكد محمد مجاهد، مساعد رئيس قطاع شمال الدلتا، أن مبادرات الحزب مستمرة في دعم مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية بجانب دعم المواطنين والعمالة غير المنتظمة، وأن ما يقوم به شباب الحزب من عمل تطوعي كل يوم يستحق الشكر والتقدير.

حزب حماة الوطن عيد الأضحى الدولة المصرية قطاع شمال الدلتا الفريق جلال الهريدي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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