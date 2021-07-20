1541 إصابة جديدة بكورونا فى الإمارات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية، 1541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد من جنسيات مختلفة، خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 664 ألفًا و27 حالة.

‎ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن الوزارة قولها، اليوم الثلاثاء، إنه تم خلال نفس الفترة، تسجيل 4 حالات وفاة ليبلغ مجموع الوفيات في الدولة 1904 حالات، بالإضافة إلى شفاء 1502 حالة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 641 ألفًا و750 حالة.

وفي نفس السياق، أكدت الوزارة تقديم 69 ألفًا و695 جرعة من اللقاح المضاد للفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 16 مليونًا و444 ألفًا و844 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 166.27 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد-19) وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.64 مليار من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.