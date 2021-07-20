تبدأ من 130 جنيها.. استقرار أسعار اللحوم أول أيام عيد الأضحى

استقرت أسعار اللحوم اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحسب تصريحات شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار اللحوم ومعدل الارتفاع والانخفاض من حين لآخر.

توقعات بانخفاض أسعار اللحوم

وقال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، إن أسعار اللحوم تشهد حالة من الاستقرار في الأسواق ولن تشهد ارتفاع خلال الأيام المقبلة، على العكس قد تشهد انخفاض خلال الفترة المقبلة بسبب الأضاحي المتوفرة لدى المواطنين.

وأضاف عبد الباسط، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار اللحوم سجلت سعرا يبدأ من 130 جنيها وحتى 150 جنيها للكندوز، وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.



أسعار اللحم المفروم في الأسواق



واستقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو .



أسعار اللحوم الضاني اليوم أول أيام عيد الأضحى

وسجلت أسعار اللحوم الضأن استقرارا في الأسواق، فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها.

معدل استهلاك مصر من اللحوم الحمراء بلغ 900ألف

كشف تقرير صادر عن قطاع الثروة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة، أن معدل استهلاك مصر من اللحوم الحمراء بلغ 900ألف طن خلال العام الحالي موزعة ما بين430ألف طن مستورد و470 ألف طن منتجة محليا.

وبين التقرير، أن هناك تراجعًا فى مؤشر استيراد العجول الحية من الخارج، عن المعدل المسجل في خطته لعام 2020، مؤكدا أن الهدف هو تهيئة الفرصة للمربي المصري كي يحقق الربحية من المشروع القومي لتربية البتلو.