الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى

سياسي

نائبة تهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بعيد الأضحى

أمل زكريا
أمل زكريا

هنأت أمل زكريا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، مدير فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة، الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة والشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات والرخاء.

وقالت أمل، في بيان الثلاثاء: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم قائد لمصر وشعبها العظيم، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى، متمنية من المولي عز وجل أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً علي فخامتكم وعلي مصرنا الغالية وشعب مصر العظيم".

كما هنأت النائبة رئيس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ والوزراء والمحافظين ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، بمناسبة عيد الأضحى.

وناشدت النائبة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التجمعات خلال الاحتفال بالعيد، تجنبا للموجة الرابعة من فيروس كورونا، مطالبة باتباع التعليمات الوقائية كالتباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات الوقائية، واستخدام المطهرات، تجنبًا لانتشار العدوى، داعية المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها العظيم.

النائبة أمل زكريا مجلس النواب حزب مستقبل وطن الاجراءات الوقائية والاحترازية عيد الأضحى الكمامات الوقائية الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري

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