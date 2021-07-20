الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وكالة البيئة الأمريكية: بايدن لن يتراجع عن خطط المناخ

بايدن
بايدن

أكد مايكل ريجان، رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية، في لقاء أجراه مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتراجع عن خطط تغير المناخ في صميم جدول أعماله التشريعي، على الرغم من المعارضة داخل حزبه والتي تهدد بعرقلة مشروعات قوانين مهمة.

وأعرب ريجان عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي لن يسمح لبعض الديمقراطيين المعتدلين في الكونجرس بتعطيل أجندته الخاصة بالمناخ، بينما أوضحت الصحيفة أن تعليقاته حول هذا الأمر تأتي بعد أن حذر جو مانشين، السناتور الديمقراطي عن ولاية ويست فرجينيا، من أنه وجد أنه من "المزعج للغاية" معرفة نية الإدارة في القضاء على الوقود الأحفوري في مسودات نصوص مشروع قانون بشأن البنية التحتية أعده الحزبين الجمهوري والديمقراطي بقيمة تريليون دولار.

وقال ريجان، ردًا على ذلك: "الرئيس لا يتراجع عن أجندته الطموحة، ونحن نأمل حقًا أن يستخدم الرئيس جميع الأدوات المتاحه له - سواء كان ذلك عبر إطار عمل مشروعات البنية التحتية للحزبين، أو عبر أجندة "إعادة البناء بشكل أفضل" أو تسوية الميزانية أو سن التشريعات واللوائح الخاصة بنا".

وأضاف: أن صفقة البنية التحتية قيد التفاوض في الكونجرس ستشمل ضخ استثمارات تاريخية في البنية التحتية مع التكيف مع تغيرات المناخ والاستراتيجيات الخاصة به".

وأكد المسئول الأمريكي أن سياسات المناخ الأخرى مثل معيار الكهرباء النظيفة، الذي يهدف إلى المساعدة في إزالة الكربون عن الكهرباء بحلول عام 2035، سيكون جزءًا من مشروع قانون منفصل للميزانية.

وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن بايدن تولى منصبه واعدًا بوضع معالجة تغير المناخ في صميم جدول أعماله. وفي وقت سابق من هذا العام، وضع بايدن هدفًا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة من مستويات 2005 بنسبة 50 في المائة على الأقل بحلول عام 2030.

وبصفته رئيسًا لوكالة حماية البيئة، فإن ريجان، الذي تولى منصبه في مارس الماضي بموجب قرار من بايدن، له دور مركزي في مساعدة الولايات المتحدة على خفض الانبعاثات من خلال اقرار قواعد تحد من التلوث الأكثر صرامة.

وقال ريجان، حول هذا الشأن، إن ثمة معايير جديدة بشأن انبعاثات المركبات ستنشرها وكالة حماية البيئة "في الأسابيع المقبلة"، إلى جانب قوانين تستهدف المركبات الثقيلة.

وأضاف أنه من المقرر إصدار قواعد أخرى بشأن غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية المنبعثة أثناء إنتاج النفط والغاز، في سبتمبر المقبل.وتعهد بأن وكالته سوف تواصل نهجها من أجل خفض كبير للانبعاثات من ذلك".

وبخصوص اجتماع وزراء البيئة لمجموعة العشرين المقرر عقده في مدينة نابولي الإيطالية بعد غد الخميس، بحضور المبعوث الرئاسي الخاص جون كيري، قال ريجان: نحن ملتزمون بأن نكون زعيمًا وشريكًا عالميًا قويًا.كما اننا متحمسين حقًا لإعادة التواصل مع نظرائنا العالميين والقيام بدورنا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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