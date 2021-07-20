الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مجازر كفر الشيخ تستقبل 530 رأس ماشية في أول أيام عيد الأضحى

ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي

استقبل 19 مجزراً بمدن كفر الشيخ ونقاط الذبح بعدد من القرى أول أيام عيد الأضحى المبارك، 530 رأس ماشية تم ذبحهم، بعد إجراء الكشف الظاهري عليها بأنواعها " أبقار وجاموس وأغنام وماعز وإبل"، بالإضافة لإجراء الكشف على اللحوم بعد الذبح ، لضمان سلامتهم من أي أمراض.

وأكد الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، هناك متابعة جيدة ل 19 مجزراً ونقاط الذبح، لاستقبال الماشية، وتقديم كافة الخدمات للجزارين والأهالي، ومن خلال الكشف الظاهري على الماشية، والكشف الطبي على اللحوم لم يتم رصد أي ماشية مصابة بالأمراض.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه في حالة اكتشاف إصابة اللحوم بالأمراض أثناء الكشف عليها بعد ذبح الماشية، يتم تعويض صاحبها، مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة منة محافظ كفر الشيخ لتوفير كل سبل الراحة للأهالي.

وقال الدكتور علاء البنا، مدير عام المجازر بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إن هناك متابعة مستمر للمجازر ونقاط الذبح ، بتواجد أطباء بيطريين للكشف على الماشية بأنواعها، والإشراف على تقديم كافة السبل لراحة المواطنين الراغبين في ذبح أضاحيهم أو الجمعيات والأفراد، مؤكداً أنه يتم استقبال أضاحي المواطنين مجانا.

وأضاف الدكتور أسامة عوض، مدير المجازر، نقدم عدد من الخدمات لأهالي المحافظة المترددين على المجزر سواء الكشف الطبي الظاهري على الماشية أو الكشف على اللحوم بعد الذبح، وفي حالة عدم اصطحاب جزار من قبل الأهالي هناك جزارين بالمجزر يذبحون الأضاحي مجاناً، والمجزر به كافة الإمكانيات والمياه متوفرة وهناك أحواض لملئها في حالة انقطاع المياه، مع تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشددة لشركة مياه الشرب بعدم انقطاع المياه، وهناك سيارات يمكن تمدنا بها شركة مياه الشرب.

ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي
مجازر كفر الشيخ العيد مجانا ذبح

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