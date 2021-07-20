الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنيسة العذراء بـ«البدرمان» في المنيا تستضيف الرهبنة البندكتية

الانبا توما حبيب
الانبا توما حبيب

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص في محافظة المنيا، أن كنيسة السيدة العذراء بالبدرمان، ممثلة في الأب عبد المسيح لمعي، راعي الكنيسة، استضافت  الرهبنة البندكتية، وذلك لإقامة مؤتمرهم لمدة ثلاثة أيام.

مطرانية الأقباط الكاثوليك

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن جاء ذلك بحضور الأب مكسيميليان البندكتي، رئيس الرهبنة البندكتية بمصر، وبعض أعضاء الرهبنة.

مطرانية الأقباط الكاثوليك

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يتمحور موضوع المؤتمر حول روحانية ومعايشة الأسرار الكنسية.

مطرانية الأقباط الكاثوليك

وعلى صعيد أخر، ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أن صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، زار صباح اليوم، سيادة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

مطرانية الأقباط الكاثوليك

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن رافق نيافته خلال الزيارة القمص مرقس عدلي، سكرتير عام المطرنية.

مطرانية الأقباط الكاثوليك

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه جاء ذلك ضمن وفد، يضم مطارنة الكنائس بسوهاج.

مطرانية الأقباط الكاثوليك

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن مدرسي الدين المسيحي.

وقالت الكنيسة خلال الحلقة الأحدث:" "من الجيّد أن يشعر معلّمي التعليم المسيحيّ أيضًا، بالحاجة المُلحّة لتجديد أنفسهم من خلال معرفتهم للكتاب المقدّس ودراسته" وهو قول لقداسة البابا فرنسيس الاول بابا الفاتيكان

الانبا توما حبيب الانبا توما مطران سوهاج الانبا توما مطران سوهاج للاقباط الكاثوليك مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك

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