خلية الإعلام الأمنى العراقى: منفذ هجوم مدينة الصدر «انتحارى»

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، أن منفذ هجوم مدينة الصدر انتحاري.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحصيلة النهائية لشهداء وجرحى التفجير الانتحاري في مدينة الصدر.

وذكرت الخلية، وفق «السومرية نيوز»، أنه "في إطار المتابعة الدقيقة لتفاصيل الحادث الإجرامي الذي وقع في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، يوم أمس، وراح ضحيته عدد من الأبرياء الآمنين، ولاحقا للمعلومة الأولية التي أعلنتها خلية الإعلام الأمني بشأن التفجير الإرهابي، تود الخلية أن تبين، بعد إكمال التقارير الفنية لخبراء المتفجرات والأدلة الجنائية وإجراء الكشوفات الفنية لمسرح الجريمة، أن التفجير كان بسبب إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا مما أدى إلى استشهاد ٣٠ مواطناً وإصابة أكثر من ٥٠ آخرين".

وأضافت الخلية: "من جانبها شرعت الأجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات الدقيقة لمتابعة العناصر الإرهابية المجرمين الذين أقدموا على هذا العمل الإرهابي لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم بعد أن اقترفت أيديهم هذا الاعتداء الغاشم".

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم، قائلا إن انتحاريا يدعى أبوحمزة العراقي نفذه.

وجُرح حوالي ستين شخصا جراء هذا التفجير.

وظهر في لقطات فيديو، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الضحايا والدماء منتشرة في كل مكان، والناس من حولهم يصرخون.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية أن "هجوما إرهابيا بعبوة ناسفة مصنعة محليا وقع في سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي بغداد، وخلف عددا من القتلى والجرحى".

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بغداد إنها فتحت تحقيقا في الهجوم الذي وقع عشية عيد الأضحى.