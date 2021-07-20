زارها الرئيس في أول أيام عيد الأضحى.. تفاصيل مدينة العلمين الجديدة

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء، وكبار رجال الدولة صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مالك الملك بمدينة العلمين الجديدة.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، لشرح وافٍ حول المشروعات التي يتم تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين، حيث شهدت الشرح على خرائط المتعلقة بالمشروعات في المدينة الجديدة.

وترصد “الدستور” أبرز المعلومات حول مدينة العلمين الجديدة.