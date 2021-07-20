زارها الرئيس في أول أيام عيد الأضحى.. تفاصيل مدينة العلمين الجديدة
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء، وكبار رجال الدولة صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مالك الملك بمدينة العلمين الجديدة.
واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، لشرح وافٍ حول المشروعات التي يتم تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين، حيث شهدت الشرح على خرائط المتعلقة بالمشروعات في المدينة الجديدة.
وترصد “الدستور” أبرز المعلومات حول مدينة العلمين الجديدة.
- تقع مدينة العلمين الجديدة على واجهة متميزة على البحر المتوسط.
- تمتد مدينة العلمين الجديدة لمسافة أكثر من 14 كم.
- تقع مدينة العلمين الجديدة على مساحة 49 ألف فدان.
- يتم تنفيذ مدينة العلمين الجديدة من خلال أربع مراحل.
- يصل عدد السكان المستهدف إقامتهم في مدينة العلمين الجديدة إلى 4 مليون نسمة.
- سينفذ بمدينة العلمين الجديدة قطار مكهرب فائق السرعة لربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- تنقسم المدينة إلى 14 حيًا سكنيًا متعدد المستويات.
- تضم مدينة العلمين الجديدة ٥ آلاف فدان مناطق صناعية.
- تضم مدينة العلمين الجديدة 5 آلاف فدان مناطق تجارية وخدمية.
- تضم مدينة العلمين الجديدة 3 آلاف مناطق لوجستية.
- تضم مدينة العلمين الجديدة 1000 فدان مراكز بحثية وجامعات.
- تضم مدينة العلمين الجديدة المدينة التراثية على مساحة 260 فدانًا.
- 20 ألف غرفة فندقية في المنطقة السياحية.
- تمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 14 ألف فدان.
- تستوعب المرحلة الأولى 750 ألف نسمة.
- تنفيذ 15 برجًا شاطئيًا بعدد حوالي 4500 وحدة سكنية.
- إنشاء 22 ألف وحدة إسكان بجميع مستوياته.