«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يحقق 986 ألف جنيه في وقفة عرفة

حقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة النجم كريم عبدالعزيز إيرادات بلغت 986.963 ألف جنيه أمس وقفة عيد الأضحى.

وتراجع فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» في ايراداته عقب طرح فيلم "العارف" للنجم أحمد عز بدور العرض السينمائي.

ويتوقع عدد من النقاد أن ترتفع الإيرادات بشكل ملحوظ خلال الأيام القادمة خلال عيد الأضحى المبارك.

أبطال فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

يشارك في “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، عدد كبير من نجوم الكوميديا، منهم ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، ونسرين أمين، وآخرون، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

وحقق برومو الفيلم بطولة الفنان كريم عبد العزيز مشاهدات عالية عقب طرحه، ووصلت مشاهداته إلى 8 ملايين على صفحة الشركة المنتجة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكذلك صفحة النجم كريم عبد العزيز، والنجمة دينا الشربيني، وسط تفاعل كبير من الجمهور لعودة النجم كريم عبد العزيز للسينما من جديد.

دور كريم عبد العزيز في البعض لا يذهب للمأذون مرتين

ويقدم كريم عبد العزيز خلال فيلمه الجديد “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” شخصية في الفيلم، من بينها الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي.

وخلال الأسابيع الماضية والفترة التي سبقت الفيلم قام نجوم الفيلم في الترويج للعمل عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما شهد تفاعلا كبيرا من الجمهور وظهر في إيرادات شباك التذاكر المصري.

ودخل الفيلم في منافسة قوية مع مجموعة كبيرة من الأفلام خلال موسم عيد الأضحى الذي ينطلق بعد أيام قليلة مثل «مش أنا» لتامر حسني، و«العارف»، بطولة النجم أحمد عز، وعدد كبير من الأعمال الضخمة الأخرى التي تستمر حتى بعد العيد.