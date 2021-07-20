الثلاثاء 20 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يحقق 986 ألف جنيه في وقفة عرفة

البعض لا يذهب للمأذون
البعض لا يذهب للمأذون مرتين

حقق  فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة النجم كريم عبدالعزيز إيرادات بلغت 986.963 ألف جنيه أمس وقفة عيد الأضحى. 

وتراجع فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» في ايراداته عقب طرح فيلم "العارف" للنجم أحمد عز بدور العرض السينمائي. 

ويتوقع عدد من النقاد أن ترتفع الإيرادات بشكل ملحوظ خلال الأيام القادمة خلال عيد الأضحى المبارك.

أبطال فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين 

يشارك في “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، عدد كبير من نجوم الكوميديا، منهم ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، ونسرين أمين، وآخرون، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

وحقق برومو الفيلم بطولة الفنان كريم عبد العزيز مشاهدات عالية عقب طرحه، ووصلت مشاهداته إلى 8 ملايين على صفحة الشركة المنتجة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكذلك صفحة النجم كريم عبد العزيز، والنجمة دينا الشربيني، وسط تفاعل كبير من الجمهور لعودة النجم كريم عبد العزيز للسينما من جديد.

دور كريم عبد العزيز في البعض لا يذهب للمأذون مرتين 

ويقدم كريم عبد العزيز خلال فيلمه الجديد “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” شخصية في الفيلم، من بينها الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي.

وخلال الأسابيع الماضية والفترة التي سبقت الفيلم  قام نجوم الفيلم في الترويج للعمل عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما شهد تفاعلا كبيرا من الجمهور وظهر في إيرادات شباك التذاكر المصري.

ودخل الفيلم في منافسة قوية مع مجموعة كبيرة من الأفلام خلال موسم عيد الأضحى الذي  ينطلق بعد أيام قليلة مثل «مش أنا» لتامر حسني، و«العارف»، بطولة النجم أحمد عز، وعدد كبير من الأعمال الضخمة الأخرى التي تستمر حتى بعد العيد.

إيرادات فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين البعض لا يذهب للمأذون مرتين فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” الفنان كريم عبد العزيز أيرادات أفلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

اتحاد شباب الجمهورية.. هل يستوعب الجميع؟

الأكثر قراءة

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

دراسة حول انهيار سد النهضة: على إثيوبيا وقف الملء الثانى بشكل منفرد

10 آلاف مواطن سددوا غرامة مخالفة ارتداء الكمامات

«الزراعة»: إزالة 55 تعديا على الأراضي الزراعية خلال وقفة عيد الأضحى

رئيس وكالة البيئة الأمريكية: بايدن لن يتراجع عن خطط المناخ

توجيهات وتكليفات وتفقد.. ماذا فعل الرئيس السيسي في أول أيام العيد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 

100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال