القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو: أعادت لمصر عزتها وكرامتها

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقـوات المسلحة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، برقيـة تهنئـة للرئيـس عبدالفتاح السيسي، رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2021.

وجاء في البرقية: «تمر علينا ذكرى عظيمة، ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التى حمل لواءها القوات المسلحة لتعيد لمصر عزتها وكرامتها، ومع تهنئتى لسيادتكم بهذه الذكرى الوطنية الخالدة فإننى أدعو الله أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة وعلى وطننا المفدى بكل الخير واليمن والبركات».

واستطرد وزير الدفاع في برقيته: «أرسل لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة البواسل، مؤكدين وقوفهم خلف قيادتكم الحكيمة حراساً أمناء على الوطن، محافظين على مبادئ وقيم العسكرية المصرية العريقة، لتظل مصر بقيادتكم حصناً منيعاً ووطناً آمناً مستقراً لأبنائه، وفقكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم».

كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وفي سياق متصل، أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2021.

كما أصدر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.