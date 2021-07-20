«الزراعة»: إزالة 55 تعديا على الأراضي الزراعية خلال وقفة عيد الأضحى

تابع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آداء غرفة عمليات حماية الأراضي لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، وتلقى تقريرا على مدار الساعة من الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي حول جهود الإدارة في منع التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة في المحافظات.

وأكد تقرير حماية الأراضي، أنه تم إزالة جميع حالات التعدى خلال وقفة عيد الأضحى أمس الإثنين وعددها 55 حالة.

ومن جهة أخرى، أكد الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المعهد يواصل استقبال العينات من العملاء وفحصها، وإجراء تحليل الأغذية ضد فيروس كورونا، وجميع الأمراض وخاصة أنفلونزا الطيور وغيرها وفحص صلاحية الأغذيه ذات الأصل الحيواني وخلوها من الميكروبات وسمومها والبقايا الضارة.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة، استمرار المعمل في أداء مهامه بشكل طبيعي طوال فترة الإجازة، واستقبال العينات، وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء اجازة العيد.

وفي سياق متصل، واصلت الحدائق التابعة للوزارة الحيوان والأورمان والأسماك استقبال المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأشاد وزير الزراعة بجهود العاملين في قطاعات الوزارة الذين يواصلون العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من أجل خدمة المواطنين وتسهيل إجراءات المصدرين وانتظام سير العمل بالوزارة.