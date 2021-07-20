ارتفاع طفيف فى الذهب أول يوم عيد الأضحى

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحي المبارك، ارتفاعا طفيفا في منتصف التعاملات بقيمة جنيهين.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا طفيفا في أسعار الذهب اليوم بقيمة جنيهين للعيار الواحد.

وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر عيار ١٨ سجل نحو ٦٧٨ جنيها للجرام، فيما سجل عيار ٢٤ نحو ٩٠٤ جنيهات، وسجل عيار ٢١ نحو ٧٩١ جنيها.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك ارتفاعا طفيفا في سعر الجنيه الذهب، حيث سجل نحو ٦٣٢٨ جنيها، وسجل سعر الأوقية العالمية نحو ١٨١٧ دولارا.

وتوقع نجيب أن تشهد مبيعات الذهب ارتفاعا على المستوى المحلي بداية من الغد تزامنا مع موسم الزواج والخطوبة.

وتشهد أسعار الذهب بداية من الغد ارتفاعات طفيفة بين الجنيه والاثنين جنيه بسبب توقعات ارتفاع المبيعات.

الذهب العالمي

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1815.61 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أدنى مستوى في أسبوع عند 1794.06 دولار في الجلسة السابقة، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1817.90 دولار.

وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية عالقة قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر، ويقلص انخفاض العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويغذى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ودول أخرى المخاوف من تفاقم الجائحة مجددا، مما تسبب في موجات من الصدمة في أنحاء أسواق الأسهم، في الوقت الذي يبدو فيه أن السلالة المتحورة دلتا ترسخ أقدامها.