الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لليوم السادس.. فيلم «العارف» يتصدر الإيراد اليومي لشباك التذاكر

العارف
العارف

استطاع  فيلم «العارف» بطولة أحمد عز اعتلاء المركز الأول بجدارة في إيراد شباك التذاكر اليومي أمس يوم وقفة عرفة  برصيد مليون و545 ألف جنيه. 

ويواصل الفيلم تحقيق إيرادات مرتفعة منذ طرحه بدور العرض السينمائي في مصر والدول العربية 

جاء ذلك بعد أيام قليلة من احتفال صناع وأبطال فيلم "العارف"، النجم أحمد عز يوم الثلاثاء الماضي بالعرض الخاص للفيلم بأحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس، وانطلق الفيلم في جميع دور العرض بدءًا من الأربعاء للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي.

قصة فيلم العارف

وتتناول قصته شخصية يونس (أحمد عز) وهو ما يطلق عليه العارف حيث إنه شخص ذكي للغاية ويعلم الكثير من خبايا الإنترنت ويعلم كيف يسرق الأموال منه بطريقة لا يراها رجال الشرطة، ليقوم بسرقة بنك خاص بأحد رجال الأعمال ليدخل معهم في صراع كبير طوال الأحداث. 

ويسافر عز إلى عدد من الدول الأوروبية والتي تجعله يتعرض للكثير من الضرر من قبل رجال الشر الذين يحاولون الإيقاع به وقد تم تصوير هذه المشاهد في عدد كبير من دول العالم، منها إيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى مشاهد وسط البلد في مصر، التي صورها المخرج أحمد علاء الديب كأنها الجزائر.

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

أبطال فيلم العارف

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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