رئيس جامعة الأزهر: «حياة كريمة» تضع مصر في مقدمة دول أفريقيا والشرق الأوسط

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر أن "مبادرة حياة كريمة" تهتم ببناء الإنسان المصري في مختلف المجالات وتعمل على تحسين جودة حياته ورفع مستوى معيشته وهو ما حثت عليه جميع الشرائع السماوية .. مشيدا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطلاق العديد من المبادرات التي تخدم الشعب المصري وتحقق طفرة اقتصادية تضع الدولة المصرية في مقدمة دول أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال المحرصاوي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أسس نهضة مصر الحديثة عن طريق إطلاق مشروعات ضخمة وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين .. مشيرا إلى اهتمامه من خلال هذه المبادرات بالمضي قدما بمصر وإعلاء مفهوم المواطنة وقبول الآخر، لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة .

وأضاف أن الرئيس السيسي أدرك جيدًا أن بناء الإنسان أحد محاور الأمن القومي المصري حتى لا يقع فريسة لجماعات متطرفة تستغله في تحقيق أهدافها المضللة ولذلك حرص على إطلاق العديد من المبادرات التي تصب في تحقيق التنمية المستدامة ومنها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والتي أطلقت في 2 يناير 2019 لتحقيق حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور .

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة أسهمت في مبادرة حياة كريمة وذلك من خلال إنشاء لجنة خاصة تحت مسمى لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تهدف إلى تسيير قوافل طبية إلى كافة ربوع مصر، للكشف المجاني على المواطنين وإجراء العمليات الصغيرة والمتوسطة، مع تحويل العمليات الكبرى إلى مستشفيات جامعة الأزهر.

وأضاف أن الجامعة تقوم بتسيير قوافل معونات بالتعاون مع بيت الزكاة المصري برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبعض الوزارات كالصحة والتضامن، بالإضافة أيضا إلى قوافل محو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار.. مشيرا إلى أنه من بين القوافل التي تطلقها الجامعة إلى كافة محافظات الجمهورية القوافل التوعوية والتي تهدف إلى توضيح المفاهيم الصحيحة عن الإسلام ونبذ التطرف، والتوعية بالحفاظ على البيئة.

وأوضح المحرصاوي أن المخطط الاستراتيجي للجامعة يضع في مقدمة أولوياته القيام بحملات توعية مجتمعية بأهمية الحفاظ على البيئة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والبحث عن مصادر بديلة تحقيقًا لرؤية مصر 2030م وكل ذلك يتضمن أهداف مبادرة حياة كريمة.