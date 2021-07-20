البرلمان الليبى: نأمل فى توحيد الصف ولم الشمل خلال عيد الأضحى

تقدم مجلس النواب الليبي، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب الليبي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله في هذه المناسبة أن يجمع الشمل ويوحد الصف.

وقال بيان صادر عن المجلس نشر عبر موقعه الإلكتروني: "يتقدم مجلس النواب الليبي؛ رئاسة وأعضاء بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وأضاف البيان: "نسأل المولى عز وجل في هذه المناسبة المباركة أن يجمع شملنا ويوحد صفنا وأن يمن على بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمن والاستقرار".

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أصدر رسالة تهنئة مساء أمس الإثنين، قدم خلالها أحر تمنياته إلى الشعب الليبي والسلطات الليبية كافة في احتفالهم بعيد الأضحى.

وقال كوبيش: "بالنيابة عن كامل أسرة الأمم المتحدة في ليبيا.. أتمنى لكم جميعًا ولأحبائكم وأسركم عطلة هادئة وسعيدة مليئة بالأمل في مستقبل أفضل، وفي الوقت الذي نحتفل فيه بهذه المناسبة، أحث جميع القادة والمؤسسات الليبية على استحضار رسالة السلام والتعاطف والمصالحة التي ترمز إليها هذه المناسبة من أجل إنهاء الانقسامات المستمرة في البلاد ووضع حد للمصاعب التي لا يزال الشعب الليبي يتحملها".

أضاف: "وبهذه المناسبة، أدعو جميع صانعي القرار والمؤسسات الليبية الرئيسية إلى صون ما تم تحقيقه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 والعمل معًا بروح الوحدة والوطنية وتحمل المسئولية، أتمنى أن تستلهموا جميعًا من روح التآلف التي تجسدها هذه المناسبة المقدسة لتكثيف جهودكم لمواصلة مسيرة السلام عبر التمكين من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021".

ويوم الجمعة أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن أن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والخاصة بإيجاد أرضية حول "القاعدة الدستورية" اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، اتفقت على مواصلة اجتماعاتها، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت البعثة في بيانها، إنها يسّرت اليوم الجمعة، اجتماعًا افتراضيًا للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة واستكمال وضع قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 بما يتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

وأضافت، أن ذلك جاء بناءً على طلب أعضاء اللجنة، قبل أن تشير إلى أن الاجتماع عقد في جو ودي، حيث استأنفت اللجنة المفاوضات التي كانت قد بدأتها في جنيف قبل أسبوعين.

وأكّدت البعثة في بيانها أنّ أعضاء اللجنة اتفقوا على مواصلة عملهم مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، مع التركيز على التوصل إلى اتفاق حول مسودة القاعدة الدستورية التي سيتم عرضها على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد فشل في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات الليبية قبل الموعد النهائي الذي حددته مفوضية الانتخابات في الأول من يوليو الحالي.

وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎