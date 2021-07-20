تلقيح 123.9 مليون برازيلي ضد كورونا

أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء بأنه تم إعطاء إجمالي 123.9 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 19.4 مليون حالة، بالإضافة إلى 542 ألفًا و756 وفاة.

وظهرت أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل قبل عام و20 أسبوعًا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.