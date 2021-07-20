الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تلقيح 18.6 مليون هولندي ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء 18.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن. 


ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في هولندا إلى 1.84 مليون، والوفيات إلى 18 ألفًا و63 حالة.


وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و20 أسبوعًا.


يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

الصحة العالمية كوفيد-19 فيروس كورونا أمستردام هولندا إعطاء لقاحات كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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