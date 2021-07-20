من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل «المجبوس» في عيد الأضحى

تهتم كل امرأة بمطبخ أسرتها في كل الأوقات ولكن عيد الأضحى له مذاق خاص في كل دول العالم بشكل خاص، حيث يشتهر باللحوم ، وتتفنن كل سيدة بطريقة طبخها لأنواع اللحوم المختلفة.

تقدم الشيف مي الإدريسي لـ"لدستور" أشهر الأطعمة باستخدام اللحوم من المطبخ الخليجي لتقدميها لأسرتك خلال أيام عيد الأضحى المبارك وهي "المجبوس".

طريقة عمل المجبوس بسهولة

مقادير المجبوس

اللحم: ١ كيلو لحم خروف بالعظم ويستحسن من الفخذة.

الأرز: ١ كيلو أرز كبسة اصفر مغسول ومنقوع.

حمص: ١ كوب حمص مسلوق.

الزبيب: ا كوب.

البصل: ٥ ثمرات مفرومة خشن.

الفلفل الحار: ٣ ثمرات مفرومة خشن.

الثوم: ١٠ فصوص مفرومة ناعم.

السمن: نصف كوب.

عصير الليمون: ٢ معلقة كبيرة.

الملح: نصف ملعقة كبيرة.

الكركم: ٢ ملعقة صغيرة.

القرفة: ٢ ملعقة صغيرة.

الكزبرة الناشفة: ٢ ملعقة صغيرة.

الفلفل الأسود: ٢ ملعقة صغيرة.

الحبهان: ٢ ملعقة صغيرة.

الزعفران: ١ ملعقة صغيرة.

ورق اللوري: ١٥ ورقة.

السبع بهارات: ٣ ملاعق كبيرة.

السماق: ٢ ملعقة كبيرة.

الروز ماري: ٢ ملعقة متوسطة.

ماء الورد: ٥ ملاعق كبيرة.

ملون طعام برتقالي: ٢ ملعقة كبيرة.

معجون طماطم: ٥ ملاعق كبيرة.

طريقة تحضير المجبوس

- ضعي قطع اللحم في وعاء واسكبي فوقها عصير الليمون ونصف معلقة صغيرة من الملح.

- ضعي في قدر القرفة وحبوب الحبهان وورق اللوري.

- اسكبي الزيت فوقهم وضعي البصل والفلفل الحار.

- ضيفي قطع اللحم وقلبيها مع المكونات حتى يتغير لونها.

- ضيفي الفلفل الأسود والكزبرة والبهارات.

- ضعي الماء المغلى فوق المكونات حتى تغطيها.

- اتركي المكونات على النار حتى تنضج قطع اللحم جيداً أو حتى لمدة ٤٠ دقيقة.

- اخرجي اللحم من الماء وصفي المرق من البهارات واتركيها جانبًا بعد التسوية.

- اخلطي ماء الورد والحبهان المطحون والزعفران وملون الطعام البرتقالي.

- ضعي قطع اللحم في صينية وادهنيها بقليل من الزيت ومعجون الطماطم ومزيج ماء الورد.

- ادخلي الصينية إلى الفرن لتتحمر القطع من فوق.

- في قدر، ضعي مرق اللحم واضيفي فوقه الأرز مع الفلفل الأبيض والبصل والملح.

- اتركيه على النار حتى ينضج تمامًا.

- في مقلاة، سخنى ملعقة كبيرة من الزيت وضعي البصل المفروم وقلبى حتى يذبل.

- اسكبي القليل من الماء، أضيفي الحمص المسلوق وملعقة صغيرة من الزيت والزبيب.

- اضيفي الفلفل الأسود والقرفة المطحونة والقليل من الملح.

- في طبق التقديم، ضعي الأرز وفوقه قطع اللحم والحشوة.