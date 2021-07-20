أسعار الذهب بالوجهين القبلى والبحري فى أول أيام عيد الأضحى

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-7-2021 الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، بشكل ملحوظ خلال بداية التعاملات الصباحية في سوق الصاغة المحلية ، بالتزامن مع بدء ثانى ايام معاملاتها بالبورصات العالمية ، مع ثبات في سعر أوقية الذهب منذ تعاملات أمس الإثنين.

ولم يشهد سعر الذهب في مصر أي تغيرات في التعاملات حتى الآن، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 792 جنيها، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس المسائية، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر ، كما استقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 905 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى، فيما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 676 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

من ناحية أخرى سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6336 جنيها، حيث يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

على المستوى العالمى ، سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28058 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر ، فيما سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 905 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1813 دولارًا.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.