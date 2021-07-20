ذبح 997 أضحية بمجازر الغربية حتى الآن

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الثلاثاء، أنه تم ذبح نحو 997 جمال ، ضأن، ماعز، أبقار، جاموس، استقبلتها المجازر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة مضت، وذلك في إطار الإقبال على الذبح بمناسبة عيد الأضحى.

وأشار مدير الطب البيطرى بالغربية، أنه يقوم بمرور يومى على المجازر للتأكد من جاهزيتها، وتوعية الجزارين بضرورة تغطية الذبائح بالشاش للحفاظ عليها من الأتربة وحرارة الجو وتعرضها للحشرات والذباب، لافتا أنه تم التنبيه بضرورة الذبح الآمن الصحيح وضرورة ذبح الأضاحي وغيرها من الحيوانات داخل المجازر حفاظاً على صحة المواطنين من الإصابة بأي أمراض وحفاظاً على البيئة من التلوث.

وأكد " أنور"، أن هناك قرار من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، يقضي بمنع إقامة الشوادر للذبح واقتصار الذبح داخل المجازر بالمجان طوال فترة عيد الأضحى، وجاهزية المجازر لاستقبال أهالي المحافظة طوال عيد الأضحى بالمجان، وتوفير استراحة استقبال لهم وتوفير كافة وسائل الراحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أشار مدير مديرية الطب البيطرى، إلى إستمرار عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدرى الأغنام وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك،فى إطار حرص الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه واهتمامه بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها فى ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الغربيه على تكثيف الحملات وإستمرارها طوال العام لحماية الثروة الحيوانية والحد من إنتشار الأمراض، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لإنجاح تلك الحملات وتحقيق المستهدف منها للحفاظ على الثروة الحيوانية

ومن جانبه، وجه محافظ الغربيه رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها.

جدير بالذكر، أن محافظة الغربيه قد حصلت على مركز متقدم على مستوى الجمهورية في الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع وذلك منذ انطلاق الحملة.