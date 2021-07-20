«الزراعة» تواصل حملاتها على محلات بيع اللحوم في أول أيام العيد

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية التفتيش على اللحوم في الأسواق والمجازر أول أيام العيد، وذلك للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان الهيئة تقوم بتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات .

وقال محمود، إن الحملات التى قامت بها ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية- بعد اصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم، تمكنت من ضبط كمية من اللحوم والكبدة المخالفة بلغت كميتها 740 كيلو جرام لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، وبلغ إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 20 محضرا.

وأضاف رئيس الهيئة البيطرية ان الهيئة قامت بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطري الكامل , وقد بلغت اجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية نحو 4174 رأس من الماشية داخل هذه المجازر.

ومن جانب قال الدكتور ايمن محروس رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالهيئة البيطرية بوزارة الزراعة، ان المشروع يضمن وجود منتج لحوم صحي وأمن ويقضي على العشوائية في سوق اللحوم سواء في منظومة الذبح او البيع التي كانت تهدد المواطنين منذ عشرات السنوات وكان يتم الذبح بدون الكشف الطبي مما يعرض صحة الإنسان للخطر إضافة إلى طريقة عرض وبيع اللحوم التي تعرض المنتجات التلوث، موضحا أن الإدارة تقوم بجهد كبير مع وزارة التنمية المحلية والأجهزة المعنية المنفذة لمراحل المشروع.

وأوضح في تصريحات للدستور ان هناك حملات تنفذها الإدارة بالمحافظات للتفتيش على اماكن الذبح ورصد المخالفات بالمجازر التابعة للدولة والمقرر ان تخضع للتطوير، وان لجان الطب البيطري تقوم بتطبيق كافة الضوابط الخاصة بالذبح من اختام وطرق ذبح والمعمول بها في كل دول العالم، مشيرا الى ان بيع اللحوم في الاسواق العالمية يتم بألية تضمن للمستهلك التعرف على مكان الذبح ورقم المجازر وتاريخ الصلاحية، وهو ما تسعى آلية الحكومة المصرية لتطبيق بالمشروع القومي الجديد.