«اقتصادية قناة السويس»: تصدير 4850 طن ملح إلى إيطاليا عبر ميناء العريش

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استمرار عمليات تصدير الملح إلى الأسواق الخارجية فى أول أيام عيد الأضحى المبارك عبر ميناء العريش البحري، حيث تم استقبال السفينة JAOHAR RA ENNA القادمة من ميناء قبرص وترفع سيراليون لشحن 4850 طن ملح إلى إيطاليا.

وذكر بيان للهيئة، أنه بوصول هذه السفينة فأنها تعتبر التاسعة عشر من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 80 ألف طن.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 15 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، ومن المنتظر دخول ميناء غرب بورسعيد سفينتي حاويات.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنيه بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.