رئيس جامعة سوهاج يزور جناح العزل بالمستشفى الجامعي للتهنئة بالعيد

حرص الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج على تواجده بالمستشفى الجامعى عقب أدائه لصلاة العيد، وذلك لتهنئة اطقم التمريض المسئول عن الجناح المخصص لعزل المصابين بكورونا، وذلك بمناسبة عيد الاضحى المبارك .

وخلال اللقاء الذي حضره، الدكتور أسامة رشاد القائم بعمل عميد كلية الطب، و الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي، ثمن رئيس الجامعة الدور الذي تقوم به الهيئة التمريضية بمستشفى العزل جنبا إلى جنب مع الاطباء، مشيدا بهذا الجهد والعطاء منهم ومن أسرهم الذين ٱثروا راحة ورعاية المرضي على تواجدهم مع ذويهم .

من الجدير بالذكر أن رئيس الجامعة والمحافظ ومدير الأمن قد أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشرطة صباح اليوم .

وتوافد المصلين بمحافظة سوهاج لأداء صلاة العيد في المساجد الكبرى بالمحافظة مكبرين تكبيرات عيد الأضحى، وحرص الشيوخ والأبناء في اصطحاب أبنائهم لأداء صلاة العيد مبتهجين بأجواء عيد الأضحى.

فيما أعلنت محافظة سوهاج أن مديرية الأوقاف قد خصصت 6855 مسجدا بمختلف مدن وقرى المحافظة لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك.

وأكد الشيخ علي محمد طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الضوابط تتمثل في " صلاة العيد في المساجد الكبرى فقط التي تقام بها صلاة الجمعة، وعدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات، لافتا إلى ضرورة ارتداء المصلين للكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي قبل دخول المسجد، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي" .

وأضاف "طيفور" أنه سيتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق، وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، مشيرا إلى عدم السماح باصطحاب الأطفال .

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن مديريات التموين والطب البيطري قد أنهتا الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال مجموعة من الإجراءات لتوفير الخدمات والسلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال أيام العيد.

وأوضح محمد إبراهيم مدير مديرية التموين بالمحافظة، أن المديرية قد استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير السلع الأساسية والغذائية من اللحوم الطازجة البلدية واللحوم والدواجن المبردة والمجمدة وعرضها بمنافذ التوزيع الثابتة والمتحركة للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير السلع التموينية الأساسية المربوطة على البطاقات التموينية والخبز والمواد البترولية والبوتاجاز، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لتكثيف الحملات التموينية اليومية لضبط الأسواق.

ولفت مدير مديرية التموين إلى أنه تم وضع خطة لتوفير الخبز المدعم تتضمن تشغيل المخابز لتوفير الخبز خلال أيام عيد الأضحى، بالإضافة إلى العمل على توفير أرصدة السلع التموينية التي تصرف على البطاقات التموينية وخاصة سلع " السكرـ الزيت ـ الأرز"، مشيرا إلى وضع خطة بالتعاون مع الإدارات التموينية التابعة لإحكام الرقابة والسيطرة على عمليات تداول المواد البترولية بجميع محطات خدمة الوقود، وتكثيف تواجد مفتشي التموين أثناء تداول المواد البترولية بالمحطات، والقيام بحملات مفاجئة لضبط المخالفين.

وأضاف أنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة بالمراكز تعمل لمدة 24 ساعة خلال العيد لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على إزالتها فورا بالتنسيق مع المحافظة ووزارة التموين.

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البيطري بسوهاج أن المحافظة استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال جاهزية 25 مجزر بنطاق المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى ذبح الأضاحي بالمجان خلال أيام العيد، وتوفير عدد كاف من الأطباء البيطريين، كما تقوم إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بتكثيف المرور الدوري والمتابعة المستمرة لأعمال المجازر والوقوف على توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة لختم المذبوحات والتأكيد على نظافة المجازر والتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التموينية على محلات الجزارة والأسواق والشوادر ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم المعروضة، لافتا إلى عقد غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة بالمراكز لتلقى أي شكاوى ومتابعة أعمال الذبيح داخل المجازر خلال أيام العيد.