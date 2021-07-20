«هتروح فين في العيد».. تعرف على أبرز المقاصد السياحية بسوهاج

مع حلول عيد الأضحى المبارك تستعرض "الدستور" أهم المقاصد السياحية والمتنزهات العامة التي تزخر بها محافظة سوهاج.

فيمكنك الذهاب إلى متحف سوهاج إذا كنت من محبي السياحة الثقافية وإذا كنت من محبي الخروجات على النيل فيمكنك الذهاب إلى كورنيش النيل الشرقي أو الغربي والذهاب إلى رحلة نيلية في أحد المراكب النيليه الواقفه على الكورنيش.

كما تتميز المحافظة بوجود عدد كبير من الحدائق المفتوحة في مختلف المدن، بداية من مركز طما في الشمال وحتي مركز البلينا في جنوب المحافظة، مجانا بدون تحصيل أي رسوم دخول من المواطنين، لذا يحرص المواطنون على التوافد على الحدائق بشكل مكثف، كما يوجد في وسط النيل جزيرة الزهور وهي مقصد لعدد كبير من المواطنين بمراكز المحافظة، ونادي الرحلات والمخيم السياحي بحي الكوثر، ضمن الأماكن التي تحرص بعض الأسر على زيارتها.

وتعد أيضا منطقة أبيدوس غرب مدينة البلينا، جنوب محافظة سوهاج، مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية بشكل دائم، وتعتبر من أهم المناطق السياحية في المحافظة والمناطق الأثرية بمصر القديمة لقدسيتها وتاريخها الحافل على مر العصور، حيث كانت بمثابة قبلة الحجاج، وكانت تتم الطقوس الجنائزية للملوك بها، واشتهرت أبيدوس باحتفاظها برفات الملوك والأمراء منذ عصر الأسرة الأولى.

أما إذا كنت من محبي الكافيهات والمطاعم والمراكب العائمة ففي سوهاج العديد من الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات على كورنيش النيل الشرقي.