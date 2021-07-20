ملقى أمام مسجد أثناء صلاة العيد.. العثور على طفل حديث الولادة بالمنوفية

سادت حالة من الغضب بمحافظة المنوفية عقب عثور بعض الأهالي على طفل حديث الولادة أمام مسجد بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، أثناء توافدهم لصلاة عيد الأضحى المبارك والذين بدورهم قاموا بإبلاغ الجهات الشرطية بالمدينة لتوجه إلى مكان الواقعة، وبدء التحقيقات فيها.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطار من مأمور مركز السادات بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على طفل حديثي الولاده أمام احد المساجد وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة داخل قسم شرطة السادات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد أحمد صلاح احد شهود العيان ومن سكان المنطقة أنه فؤجئ الأهالي أثناء توجههم لصلاة عيد الأضحى المبارك، بوجود طفل حديث الولادة، أمام مسجد التقوى بالمنطقة السكنية الأولى بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم إبلاغ قسم شرطة السادات وتوجهت قوة أمنية إلى مكان العثور على الطفل حديث الولادة.

وأوضح شهود العيان أنه تم نقل الطفل حديث الولادة إلى مستشفى السادات المركزي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، لاتخاذ الإجراءات الطبية وتقديم الرعاية اللازمة والكشف عليه عن طريق أطباء متخصصين، ووضعه في حضانة المستشفى لحين استكمال الإجراءات القانونية والعثور على أهليته أو إيداعة دار رعاية.

وعلي صعيد آخر كانت قد استقبلت مستشفى الباجور العام جثة شخصين لقي مصرعهما، وأصيب اثنين آخرين، بعد وقوع عجل أضحية من سيارة نصف نقل بالطريق الإقليمي في المنوفية على سيارة ملاكي، في حادث مروع، وتم نقل المصابين والجثامين إلى المستشفى لتقديم الخدمات الطبية ومحاولة إسعاف المصابين.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوقوع حادث على الطريق الإقليمي دائرة مركز الباجور، بعد وقوع عجل على سيارة ملاكي، تسبب في وفاة شخصين وإصابة آخرين بكسور وجروح، وتم نقلهم على إثرها إلى قسم العناية بمستشفى الباجور العام.

وأكد مصدر أمني لـ«الدستور»، وفاة كلًا من الدكتور «ص. ا» و«م. ج. ا»، وأصيب شخصين آخرين بكسور وجروح، وتم نقلهم على إثرها إلى قسم العناية بمستشفى الباجور.

وأضاف شهود عيان، أن سائق السيارة النقل المتسببة في الحادث، هرب خوفًا من العقاب، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وإصدار تصاريح بدفن الجثامين