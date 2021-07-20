كيف استغلت جماعة «الإخوان» أموال الإغاثة في تمويل الإرهاب؟



في الدراسة الصادرة عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات بأبو ظبي، بعنوان "خطر جماعة الإخوان في أوروبا: استراتيجية التغلغل، وأدوات التمويل، وإجراءات المواجهة"، من تأليف الباحثين: الدكتور وائل صالح، خالد أحمد عبد الحميد، الدكتور فتوح هيكل، الدكتور أشرف العيسوي. ترصد الدراسة مصادر تمويل جماعة الإخوان الإرهابية في أوربا٬ والتي تعتمد علي العديد من من الأدوات في تمويل أنشطتها٬ والتي رصدتها الدراسة في هذه المصادر:

ــ البنوك والمصادر وشركات توظيف الأموال ذات الطابع الإسلامي

يعد بنك "التقوي" الذي تأسس عام 1988 من قبل قياديين من جماعة الإخوان أبرزهم رجل الأعمال "يوسف ندا"٬ أول بنك إسلامي يعمل خارج الدول الإسلامية٬ حيث سبق للجماعة أن اعتمدت عليه في تمويل أنشطتها. وقد قام "ندا" بدمج أمواله مع أموال صديقه "غالب همت" أحد أهم قيادات جماعة الإخوان في أوروبا٬ حتي يزداد رأسمال البنك٬ وبالفعـل اسـتطاع البنـك تحقيـق مكاسـب كبيـرة في سـنواته الأولي وأصبـح نـدا شـخصية مرموقـة في عالم الاقتصاد والمال في أوروبـا.

ويقـع مركـز البنـك الرئيسي في جزيرة "ناسو" في جزر البهاما المجاورة للولايات المتحدة الأمريكية.

2. الاسـتثمار فيما يسـمى «تجـارة الحلال»

والتـي مـن خلالها راكمـت الجماعـة رأسمالها علي مـدار العقـود الماضية بعيـدًا عـن أي رقابـة قانونيـة أو حتـى مسـاءلة داخليـة، خاصـة أن هـذه التجـارة بفروعهـا المختلفـة، مـن أغذيـة وسـياحة، فـوق أنهـا تلبـي احتياجـات الشريحة الأكبر من المسـلمين حـول العـالم، فإنهـا تنمـو بشـكل متسـارع، فعـى سـبيل المثال، فـإن التقديـرات العالمية تشيـر إلي أن القيمـة السـوقية للأغذيـة الحلال في أنحـاء العـالم كله عـام 2017 بلغـت 1.4 تريليـون دولار أمريكي ومـن المتوقـع أن تصـل إلي 2.6 تريليـون دولا ر أمريكي عـام 2023 .

هـذا وتشـهد السـياحة الحلال تناميـًا كبيـرًا أيضـًا، فوفقـًا لمؤشر السـفر الإسلامي العالمي (GTMI) مـن المتوقـع أن تقفـز مساهمة قطـاع السـفر الحلال في الاقتصاد العالمـي مـن 220 مليـار دولار أمريكي عـام 2020 إلي 300 مليـار دولار أمريكي بحلـول عـام 2026.

ولاشـك أن ارتفـاع القيمـة السـوقية للتجـارة الحلال بأنواعهـا المختلفـة تجعـل منهـا أحـد الاسـتثمارات الرابحـة لجماعـة الإخـوان الإرهابية في أوروبـا؛ حيـث توجـد جالية مسـلمة كبرة تهتـم بالمنتجـات الحلال، وهـذا لاشـك يـدر على الجماعـة أمـوالا ً طائلـة. فعـى سـبيل المثـال يديـر «اتحـاد المنظـمات الإسلامية بفرنسـا» الـذي يعـد الممثـل الشرعي للإخوان فيهـا، العديـد مـن الأنشـطة بما فيهـا ذات الطبيعـة الاقتصاديـة؛ حيـث يسـتفيد مـن عائـدات «التجـارة الحلال» المنتشرة علي نطاق واسع في المدن الفرنسـية التـي تحتضـن أكثـر مـن ثمانية ملايين مسـلم، وحسـب دراسـة عهـد سـيليس (Silis)، صـادرة عـام 2009، فـإن حجـم التجـارة الحلال في فرنسـا تقـدر بخمسـة مليـارات ونصـف مليـار يـورو، بينما ذكـر تقريـر لمنتـدى الحلال العالمي، حسـب مـا نقلتـه صحيفـة لومونـد عـام 2010، أنهـا لا تقـل عـن 12,2 مليـار يـورو27، وحسـب لجنـة التحقيـق التابعـة لمجلـس الشـيوخ الفرنسي فـإن التجـارة الحلال تغطـي سـتة مليـارات يـورو في فرنسـا وحدهـا؛ مـا يعنـي أن هـذه التجـارة تتوسـع وتنمـو بشـكل متزايـد، وتشـكل واحـدة مـن القطاعـات الحيويـة التـي تسـتثمر فيها جماعة الإخوان أموالها٬ خاصة في أوروبا.

3. أمـوال التبرعـات مـن الجمعيـات الخيرية:

تعتمـد جماعة الإخوان الإرهابية بدرجـة كبيرة علي الجمعيـات والمؤسسـات الخيريـة التابعـة لهـا في العديـد مـن دول العـالم في الحصـول عـى التمويـل، وذلـك مـن خلال تلقـي التبرعـات المالية وإرسـالها إليهـا. وقـد أكـد ثـروت الخربـاوي، القيـادي الإخـواني السـابق، أهميـة الأمـوال التـي تـأتي مـن الخـارج في دعـم الجماعـة، بالقـول: «إن الجماعـة تعتمـد عـى الجمعيـات الخيريـة في الخـارج كأنبوبـة جمـع الأشتراكات الرئيسية" واصفـاً إياهـا بأنهـا «المنبـع الرئيسي للأموال والإشتراكات والتبرعات".



وهنـاك العديــد مــن الجمعيــات الخيريــة التابعــة لجماعــة الإخــوان العديد من الدول الإوروبية؛ ففـي بريطانيـا عـى سـبيل المثـال يعمـل منتـدى الجمعيـات الخيريـة الإسلامية كمظلـة دعـم وتمويل لــ10 جمعيـات خيريـة كلهـا تنتمـي إلي جماعة الإخوان، ويضـم هـذا المنتـدى عـددًا مـن المننظـمات غيـر الحكوميـة مـع أعضـاء مـن منظمـة الإغاثـة الإسلامية، ومنظمـة العـون الإسـلامي، ومؤسسـة الأيدي المسـلمة، وهيئـة الأعمال الخيرية٬ ومؤسسة الإغاثة الإنسانية٬ ومنظمة المساعدة الإسلامية٬ والجمعيــة الخيريـة، وجمعيـة الأيتـام المحتاجـين ، ومؤسسـة الإمـداد.

كما أن مؤسسـة الإغاثـة الإسلامية التي تتخذ مـن لنـدن مركـزًا رئيسـيًا لهـا، والتـي أُنشـئت في عـام 1984 في مدينـة برمنجهـام مـن طـرف كـوادر التنظيـم الدولي للإخـوان وقياداتـه، وفي طليعتهـم إبراهيـم الزيـات، وهـاني البّنـا، ورجـل الأعمال المصري الأصل البريطاني الجنسية عمر الألفي، تقـوم بـدور رئيسي في جمـع التبرعات المالية للجماعة.

وتؤكد الدراسة: وتعتمـد جماعـة الإخـوان علـى هـذه الجمعيـات في تلقـي التبرعـات، وقـد سـعت إلي توظيـف جائحـة «كوفيـد-19»، لجمـع أكـبر قـدر مـن التبرعـات؛ بحجـة إنفاقهـا عـى مسـتلزمات الوقايـة مـن الفيـروس أو دعـم مخيـمات اللاجئين٬ وغيرها من الدعايـة التـي تقدمهـا الصفحـات الإعلامية للمؤسسـات الخيريـة، حيـث قـام العديـد مـن المواقـع الرسـمية لمنظمات الإخوان في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية٬ بوضع اسـتمارة أوليـة قبـل البـدء في التصفـح، تدعـو إلي التبرع لتمكين المؤسسة مـن مواجهة فيـروس كورونـا، كما توضع فيها القيم المعتبرة للتبرع عـن طريـق وسـائل الدفع الإلكتروني.



4. شركات الــ «أوف شـور»:

وهـي مؤسسـات ماليـة خارجيـة تعمـل في جـزر قريبة مـن أوروبا، مثل جـزر البهامـا وجرسي وكايمان، وترتبـط هـذه الجـزر عـن كثـب بالعواصـم المالية والسياسـية الكبري، وتعـد هـذه الشركات بمنزلـة ملاذات آمنـة لإيـداع أمـوال الأثريـاء أو تلـك الناتجـة عـن الفسـاد والجريمـة المنظمـة. وقـد نجحـت جماعـة الإخوان منـذ أوائـل الثمانينيات من القرن العشرين في بنـاء هيـكل متين مـن شركات الــ «أوف شـور» بالتـوازي مـع نمـو ظاهـرة البنـوك الإسلامية، ومـن خلال هـذا الهيـكل تمكنـت مـن إخفـاء الأمـوال ونقلهـا عبـر العالم.

واللافـت للإنتبـاه أن هـذه النوعيـة مـن الشركات تنتنشر في جـزر فرجـن البريطانيـة، وجـزر كايمـان، وسـويسرا وقبـرص، وقامـت الجماعـة بتسـجيل هـذه الشركات بأسماء بعـض القيـادات الإخوانية في الغـرب، ومـن أبرزهـم إبراهيـم كامـل مؤسـس بنـك دار المال الإسلامي «دي إم إي»، وشركات الــ «أوف شـور» التابعـة لـه في «ناسـو» بجـزر البهامـا، وهنـاك يوسـف نـدا وغالب همـت ويوسـف القرضـاوي أيضـاً في بنـك التقـوى في ناسـو، وإدريـس نصـر الديـن مع بنـك "أكيدا الـدولي" في ناسـو أيضا. ولعـل مـا سـاعد الجماعـة في إخفـاء أموالهـا عن طريـق شركات الــ «أوف شـور»، هـو أن هـذه الشركات تحتـاج إلي وجـود مقـر، وعـادة مـا ترتبـط بالاقتصـاد السري، والتهـرب مـن الضرائـب، وإخفـاء مصـادر أمـوال عملائهـا.

لقــد أدركــت جماعــة الإخــوان منــذ وقــت مبكــر أهميــة الاندماج في الاقتصــاد الأوروبي واسـتغلت الثغـرات الموجـودة فيـه في تعظيـم إمراطوريتهـا المالية، ويتخـذ هـذا الاندمـاج أشـكالا ًعديـدة، كالاسـتثمار في شركات الــ «أوف شـور»، مـا يتيـح لهـا تقديـم التمويـل لرجـال الأعمال التابعين لها في الدول الأوروبية، لإقامـة مشروعـات فيهـا، ومـن ثـم الحصـول على أربـاح هـذه المشروعـات. وقـد نجـح العديـد مـن رجـال الأعمال التابعـين للجماعـة في تكويـن ثـروات ضخمـة تضعهـم في خانـة أصحـاب المليارات الذيـن تربطهـم علاقات قويـة ذات طابـع تجـاري مالي مـع عـدد مـن الشركات والمؤسسات الرأسمالية الكبري في العالم.