الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متابعة مناسيب المياه فى قناطر نجع حمادى الجديدة

تفقد أعمال توفير
تفقد أعمال توفير المياه

رفعت كافة أجهزة وقطاعات وزارة الموارد المائية والري، درجة الاستعداد لتوفير المياه اللازمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى المرور الدورى على كافة منشآت الرى للاطمئنان على سلامة وكفاءة تشغيل تلك المنشآت بما يحقق الاستفادة القصوى ووصول المياه لكافة المنتفعين، ومواجهة التعديات على شبكة الترع والمصارف والحد من المخالفات. 

وتفقد المهندس عصام جاد الكريم مدير عام الإدارة العامة لقناطر نجع حمادى الجديدة، بحضور ماهر عبدالوهاب المشرف الأمنى، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة توفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية، بجانب متابعة الحالة الأمنية بالإدارة ومتابعة نوبتجيات عيد الأضحى المبارك بغرفة المفيض، ووردية الأمن المسائية ومنظومة المراقبة بالكاميرات والحالة الأمنية. 

مراقبة المناسيب المقررة للمياه بالترع 
وأكد مدير عام الإدارة العامة لقناطر نجع حمادى، على أهمية توفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية والمستصلحة، ومتابعة الحالة الأمنية، وحالة بوابات المفيض، بالإضافة إلى مراقبة المناسيب والتصرفات فى كافة الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات المختلفة لمواجهة أية ازدحامات فى المجاري المائية وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات والأراضي الزراعية. 

كما أكد على إتمام الاستعدادات لتوفير كافة الاحتياجات المائية الحالية لكافة القطاعات، مؤكدًا مواجهة أية تعديات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع المتابعة اليومية والمستمرة لتوفير المياه ومواجهة أية طوارئ، مع وضع خطة لجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وخاصة عند حدوث انقطاعات ووحدات طوارئ، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. 

غرفة عمليات متصلة بالمركزية للمتابعة 
كما تم تشكيل غرف عمليات متصلة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار الساعة للمتابعة المستمرة على كافة المستويات للاطمئنان على ضمان وصول المياه إلى محطات مياه الشرب والحفاظ على المناسيب المطلوبة أمام مآخذ المحطات، والتنسيق اللازم بين أجهزة الوزارة لضمان عدم حدوث أى ارتفاع فى مناسيب المياه أو ازدحامات بالمجاري المائية.

وزارة تعديات الأضحى بوابات أراضي الأراضي الزراعية الموارد المائية الإدارة العامة

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وائل لطفي

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