1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 

سجلت وزارة الصحة في إسرائيل، ألفًا و372 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 853 ألفًا و478 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة- في بيان، اليوم، أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية- أنه من بين المرضى الحاليين يوجد 62 مريضًا في حالة حرجة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و451 حالة وفاة على مستوى إسرائيل.

ويمثل الأطفال في سن الدراسة نحو 50% من الإصابات الجديدة.

وحذر مسئولو الصحة من أن الإصابات اليومية قد تصل إلى الألف بحلول الأسبوع القادم.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن أكثر من نصف المرضى المصابين بكورونا الموجودين في المستشفيات حتى صباح اليوم حصلوا بالفعل على لقاح ضد كورونا.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس أن فعالية لقاح فايزر، الذي استخدمته في تلقيح مواطنيها، تراجعت إلى 64% فقط في الوقاية من الإصابات الجديدة، التي أشارت تقارير إلى أن 90% منها سببها سلالة "دلتا".

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 190.45 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و254285.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.