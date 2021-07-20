الحجاج ينهون رمى الجمرات فى أول أيام عيد الأضحى

أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بأن جميع الحجاج أنهوا رمي الجمرات اليوم.

وتحركت أفواج الحجاج، منتصف الليل وقبل فجر أول أيام عيد الأضحى، من مشعر مزدلفة، متوجهين إلى منى، لرمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة، بينما شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

وقام الحجاج برمي الحصوات التي قامت وزارة الحج والعمرة السعودية بإهدائها للحجاج، بعد تعقيمها مسبقاً في أكياس خاصة لكل حاج، وفقا للبروتوكولات الصحية الخاصة بموسم حج هذا العام.

وبعد رمي جمرة العقبة الكبرى التي يجب أن يرميها الحاج بملابس الإحرام، ثم يقوم بذبح الهدي، ومن ثم القيام بـ"التحلل الأصغر"، وخلع ملابس الإحرام، وحلق شعره، ويستمر رمي جمرة العقبة من طلوع شمس اليوم الأول من عيد الأضحى، العاشر من ذي الحجة، إلى ساعة الزوال، عملا بسنة الرسول، صلى الله عليه وسلم، ويبقى الحجاج في مشعر منى خلال أيام التشريق، وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة، ويكملون رمي الجمرات الثلاث، يبدأون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، كل منها بسبع حصيات.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية نجاح خطتها الاحترازية الوقائية بمسجد نمرة في مشعر عرفات، التي تم تنفيذها وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شهدت أروقة المسجد حركة انسيابية خلال دخول الحجاج وخروجهم، واستماعهم للخطبة وتأديتهم صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداء بهدي النبي، صلى الله عليه وسلم.

وبينت الوزارة أنه نجحت أعمال تنظيم وصول الحجاج إلى مسجد نمرة بوقت مبكر صباح اليوم، وفق الخطة المعتمدة، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية، وفق المسارات المحددة للدخول والخروج من المسجد.