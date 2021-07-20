الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تدين التفجير الإرهابى فى مدينة الصدر العراقية

التفجير الإرهابي
التفجير الإرهابي في مدينة الصدر العراقية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا في مدينة الصدر العراقية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت الخارجية البحرينية- في بيان، اليوم- تضامن الدولة مع العراق في حربها ضد الإرهاب، مجددةً موقف المملكة الثابت المناهض بشدة للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأعربت الوزارة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
 

الجامعة العربية تدين هجوم الصدر 

وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التفجير الإرهابي الغاشم الذي استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي بغداد، وأدى إلى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء ما بين قتيل وجريح، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن هذا التفجير الارهابي، الذي حدث في يوم فضيل ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق، لا ينبغي أن يقوض الجهود المبذولة في سبيل التصدي للارهاب والسلاح المنفلت غير الخاصع لسيطرة الدولة، وأضاف أن هذه الأعمال الخسيسة هي محاولات لهز هيبة الدولة العراقية في توقيت مهم يرتبط بالإعداد للاستحقاق الانتخابي في أكتوبر القادم.

وأكد المصدر مجددا دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع الدولة العراقية في كافة الجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق.

 

تفجير ضخم يضرب مدينة الصدر 
وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام عراقية، مساء الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا تفجير عبوة ناسفة داخل سوق الصدر شرقى بغداد إلى 22 قتيلًا، بينهم طفل و47 جريحًا.

وبدوره، وجّه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمى، قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات التفجير الذى وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقى بغداد.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية قادة الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد لمتابعة ملابسات الحادث.

المنامة الصدر العراقية البحرين العراق

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وائل لطفي

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