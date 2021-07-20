تعرف على المستندات المطلوبة لتغيير المهنة وتجديد إذن العمل بالخارج

في ظل الاهتمام بالمواطنين المصريين بالخارج، تقوم وزارة الخارجية المصرية بنشر كل ما يتعلق بالخدمات التي قد يحتاجها المواطن المصري.

وترصد «الدستور» في ذلك المقال، المستندات المطلوبة لتغيير المهنة (على جوازات السفر اليدوية فقط)، وتجديد أذن العمل، وذلك للمصريين المقيمين في الخارج، وفقًا لما نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:

المستندات المطلوبة لتغيير المهنة (على جوازات السفر اليدوية فقط):

• أصل وصورة ضوئية من جواز السفر.

• صورة من الإقامة.

• "وفي حال التغيير من المهن الدنيا إلى العليا يجب تقديم الشهادات الدراسية".

‌أما عن المستندات المطلوبة لتجديد إذن العمل فهي:

• عدد 2 صورة ضوئية من جواز السفر.

• عدد 2 صورة ضوئية من الإقامة

• أصل + عدد 2 صورة ضوئية من أذن العمل.

• قرار الإجازة للعاملين بالحكومة والقطاع العام.

• "يجب استطلاع رأي الإدارة العامة لتصاريح العمل لمن هم دون الأربعين".

وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.



ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.