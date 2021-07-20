حملات للشرطة النسائية في الحدائق والمتنزهات لمنع التحرش

جهود مكثفة تقوم بها الشرطة النسائية، عقب انتشارها في الشوارع وأمام السينمات والحدائق والمتنزهات ؛ لمنع المتحرشين في شوارع القاهرة والجيزة؛ مكافحين العنف ضد المرأة.

ووجهت القيادات الأمنية بتكثيف الحملات الأمنية للتصدي للمتحرشين، بمناطق التجمعات والحدائق والمتنزهات، لفرض الحالة الأمنية تحسبًا لوقوع أي أعمال عنف أو شغب من شأنها تعكير صفو الاحتفال.

وشددت على ضرورة تواجد وتعزيز انتشار الخدمات المرورية والأمنية بعدد من الميادين والتقاطعات الرئيسية للعمل على تحقيق السيولة المرورية وإزالة المعوقات التي من شأنها التأثير على حركة سير السيارات والمشاة.

حملات بالنقل

ومن ناحية أخرى، يواصل رجال شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى ، جهودهم في تأمين احتفالات المواطنين داخل القطارات ومحطات المترو، في ظل زحف المواطنين على السكة الحديد للسفر لبلادهم في عيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك خلال حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن الاقتصادي.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2986 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانوني بالواقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

غرفة مرور

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.