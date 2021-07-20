الليلة.. خالد النبوي ضيف رامي رضوان في «مساء dmc»

في سهرة خاصة لأول أيام عيد الأضحى المبارك، يحل الفنان خالد النبوي ضيفا على برنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، في تمام الساعة 11 مساء.

يتحدث "النبوي" خلال اللقاء عن أعماله الدرامية والسينمائية، ورأيه في التطورات التي شهدتها الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، فضلا عن حديثه عن نجله الممثل الصاعد نور النبوي، وكواليس دخوله المجال الفني، ورأيه في موهبته وكيفية دعمه له.

يبث اللقاء ، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة dmc.

على جانب آخر أوشك الفنان خالد النبوي على الانتهاء من تصوير مشاهد فيلمه الجديد “أهل الكهف”، حيث يكثف المخرج عمرو عرفة ساعات التصوير سعيا منه للانتهاء من كافة مشاهده خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعلمت "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن المخرج عمرو عرفة قرر تصوير المشاهد الأخيرة للفيلم في مناطق متفرقة بالمغرب، مشيرا إلى أنهم لم يتبقى لهم سوى أسبوعين ليرفع المخرج شعار “فركش”، ويبدأ مرحلة المونتاج على الفور استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي خاصة وأن الفيلم تأجل تصويره أكثر من مرة وتوقف منذ أكثر من شهرين.

أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم "أهل الكهف" سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته محمود حميدة، مصطفى فهمي، خالد النبوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، بالإضافة لعدد كبير من النجوم.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

وتدخل النجمة غادة عادل ضمن أحداث دورها بفيلم "أهل الكهف"، فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة.

من جهة أخرى، يظهر خالد النبوي كضيف شرف ضمن حلقات مسلسل "البحث عن علا" الذي تخوض بطولته الفنانة هند صبري، والمقرر عرضه على منصة "نتفليكس" نهاية العام الجاري.