«الصحة العالمية» تشيد بالتدابير الوقائية والصحية لموسم الحج

أشاد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الثلاثاء، بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي اتخذتها السعودية في موسم الحج هذا العام، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي تغريدة له على "تويتر"، أعرب أدهانوم عن ترحيبه بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي اتخذتها السعودية في موسم الحج هذا العام، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال أدهانوم في تغريدته: "بينما يجتمع المؤمنون لأداء فريضة الحج هذا العام، نرحب بتخطيط الصحة العامة، والخطوات التي اتخذتها السعودية لضمان سلامة الحجاج ومجتمعاتهم خلال جائحة كورونا".

وأتبع ذلك بتغريدة ثانية هنأ فيها المسلمين بعيد الأضحى قائلًا: "عيد مبارك".

وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمة الإسلامية بعيد الأضحى، متمنيًا لها الأمن والاستقرار والسلامة والرخاء، ومشيدًا بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والحد من آثار كورونا.

وأضاف الملك سلمان أنه "حرصًا منا على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وعلى الإسهام في محاصرة هذا الوباء، ومنع انتشاره، فقد اتخذت المملكة مجموعة من الإجراءات التنظيمية والوقائية في موسم حج هذا العام، وفق ما تقتضيه الضوابط والمعايير الصحية العالمية، وستستمر الجهات الرسمية بالمملكة في تقييم الأوضاع الصحية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الصحة العامة بعونه تعالى".

وكانت قد أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية نجاح خطتها الاحترازية الوقائية بمسجد نمرة في مشعر عرفات، التي تم تنفيذها وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شهدت أروقة المسجد حركة انسيابية خلال دخول الحجاج وخروجهم، واستماعهم للخطبة وتأديتهم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وبينت الوزارة أنه نجحت أعمال تنظيم وصول الحجاج إلى مسجد نمرة بوقت مبكر صباح اليوم، وفق الخطة المعتمدة، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية، وفق المسارات المحددة للدخول والخروج من المسجد.