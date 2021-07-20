الثلاثاء 20 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نسمة محجوب وريهام عبد الحكيم في سهرة غنائية خاصة بـ«كلمة أخيرة»

نسمة محجوب وريهام
نسمة محجوب وريهام عبد الحكيم

تقدم الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، ليلة غنائية خاصة، اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويستضيف البرنامج المذاع في تمام الساعة التاسعة مساء، أجمل الأصوات النجمات نسمة محجوب وريهام عبد الحكيم حيث تقدم كل منهما باقة من أجمل الأغنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. 

موعد عرض برنامج “كلمة أخيرة” على ON 

يذاع "كلمة أخيرة" من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساء على قناة ON"" وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي. 

ضيوف آخر حلقات برنامج كلمة أخيرة

وكانت لميس الحديدي قد استضافت امس  أبطال مسرحية "أبو العربى"  في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة On،  فى تمام الساعة التاسعة مساءً، والضيوف هم هانى رمزى، وداليا البحيرى، وحجاج عبد العظيم، وأحمد فتحى، ومحمد جمعة، وعمرو عبد العزيز، وليلى عز العرب.

وتحدث ضيوف البرنامج عن المسرحية، وعودة هانى رمزى للمسرح بعد غياب سنوات طويلة.

تفاصيل مسرحية أبو العربي

وتدور مسرحية "أبو العربي في ميشين إيمبوسيبل" حول أبو العربي الشخصية الشهيرة، يقع في صدفة غريبة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي، الذي اختفى منذ عدة أعوام، مما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

وتعد المسرحية عودة للنجم إلى خشبة المسرح، وذلك بعد غياب 18 عامًا عن تقديم العروض المسرحية منذ تقديمه مسرحية "كده أوكيه" في عام 2003.

العمل المسرحي "أبو العربي" من إخراج تامر كرم، وتأليف محسن رزق، وأشعار عادل سلامة، بطولة هاني رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، ومحمد جمعة، وحجاج عبدالعظيم، وليلى عز العرب، وعمرو عبدالعزيز، ونخبة من الشباب الصاعدين، بالإضافة إلى وجود عدد من الاستعراضات التي يقدمها بشكل جديد مخرج العمل

الإعلامية لميس الحديدي لميس الحديدى كلمة أخيرة مع لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة على شاشة on

رئيس التحرير

وائل لطفي

اتحاد شباب الجمهورية.. هل يستوعب الجميع؟

الأكثر قراءة

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

الصحة: استلام شحنات جديدة من لقاح كورونا بعد العيد

وزير المالية: مشروع «حياة كريمة» بتمويل مصرى 100%

«الصحة العالمية» تشيد بالتدابير الوقائية والصحية لموسم الحج

أسعار الذهب بالوجهين القبلى والبحري فى أول أيام عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 

100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال