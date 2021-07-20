نسمة محجوب وريهام عبد الحكيم في سهرة غنائية خاصة بـ«كلمة أخيرة»

تقدم الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، ليلة غنائية خاصة، اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويستضيف البرنامج المذاع في تمام الساعة التاسعة مساء، أجمل الأصوات النجمات نسمة محجوب وريهام عبد الحكيم حيث تقدم كل منهما باقة من أجمل الأغنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

موعد عرض برنامج “كلمة أخيرة” على ON

يذاع "كلمة أخيرة" من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساء على قناة ON"" وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

ضيوف آخر حلقات برنامج كلمة أخيرة

وكانت لميس الحديدي قد استضافت امس أبطال مسرحية "أبو العربى" في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة On، فى تمام الساعة التاسعة مساءً، والضيوف هم هانى رمزى، وداليا البحيرى، وحجاج عبد العظيم، وأحمد فتحى، ومحمد جمعة، وعمرو عبد العزيز، وليلى عز العرب.

وتحدث ضيوف البرنامج عن المسرحية، وعودة هانى رمزى للمسرح بعد غياب سنوات طويلة.

تفاصيل مسرحية أبو العربي

وتدور مسرحية "أبو العربي في ميشين إيمبوسيبل" حول أبو العربي الشخصية الشهيرة، يقع في صدفة غريبة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي، الذي اختفى منذ عدة أعوام، مما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

وتعد المسرحية عودة للنجم إلى خشبة المسرح، وذلك بعد غياب 18 عامًا عن تقديم العروض المسرحية منذ تقديمه مسرحية "كده أوكيه" في عام 2003.

العمل المسرحي "أبو العربي" من إخراج تامر كرم، وتأليف محسن رزق، وأشعار عادل سلامة، بطولة هاني رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، ومحمد جمعة، وحجاج عبدالعظيم، وليلى عز العرب، وعمرو عبدالعزيز، ونخبة من الشباب الصاعدين، بالإضافة إلى وجود عدد من الاستعراضات التي يقدمها بشكل جديد مخرج العمل