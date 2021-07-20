حمادة هلال يتصدر التريند بـ«أم أحمد»

تصدر النجم حمادة هلال، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد طرحه كليب "أم أحمد" على موقع "يوتيوب" أمس، وقفة عيد الأضحى.

صناع أغنية "أم أحمد"

الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح، والكليب من إخراج أحمد أشرف Totti، استايلست علا أشرف، علاقات عامة H.k agency.

شارك في تمثيل الكليب كل من منال يحيى، ومحمد دسوقي، ومحمد أشرف، وغيرهم من الفنانين الشباب.

وتميز الكليب بأجواء من الكوميديا والبهجة، بالتزامن مع احتفالات العالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك، كما حقق الكليب نسب مشاهدات عالية على موقع "يوتيوب" حيث حقق 136 ألف مشاهدة خلال ساعات.

وأعرب النجم حمادة هلال، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه كليبه الجديد بعد ساعات قليلة من طرحه، مؤكدًا أن الكليب يحمل طبيعة الحارة المصرية البسيطة من خلال نماذج واقعية موجودة في الحياة تحمل البهجة والسعادة.

كلمات أغنية "أم أحمد"

أم أحمد فى البلكونة تشوفها تقول طفلة صغنونة

بتزغرط ويا جاريتها للى قدروا يفرحونا

أيمن سواق مقطورة وفرحته عايزالها صورة

كاتب فوق العربية يابلادى دائما منصورة

مينا الحلاق سهران ويا صحابه فى الدكان

كله يرقص كله يغنى كله الليلة دى فرحان

آخر أعمال حماده هلال

يذكر أن حمادة هلال، تألق خلال السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "المداح"، وحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية، بعدما تصدر المشاهدات وكان الحصان الرابح في السباق الرمضاني.

وشارك في بطولة مسلسل “المداح” إلى جوار حمادة هلال كل من نسرين طافش، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وهادي خفاجة، وحنان سليمان، ومحمد عز، ومحسن منصور، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.