يبدأ تصويره بعد العيد.. محمود حميدة ينظم لفيلم «عمهم» لـ محمد إمام

تعاقد النجم محمود حميدة مع الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "عمهم"، والذي يقوم ببطولته النجم محمد إمام على المشاركة في بطولة العمل المقرر تصويره عقب إجازة عيد الأضحى.

ويبدأ محمود حميدة في تصوير دوره في الفيلم في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

ورصدت الشركة المنتجة لفيلم "عمهم" لمحمد إمام ميزانية ضخمة للعمل المنتظر عرضه مطلع عام 2022 بدور العرض السينمائي.

وتبدأ أسرة الفيلم في التحضير للعمل الذي يقف على إخراجه المخرج حسين المنباوي عقب إجازة العيد مباشرة.

فيلم "عمهم" تأليف وسام صبري ويشارك في بطولته سيد رجب وتفاوض الشركة المنتجة أكثر من فنانة للقيام بدور البطولة أمام محمد إمام.

آخر أعمال محمود حميدة السينمائية

ويعرض لمحمود حميدة حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "العارف" وهو من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هي (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

أبطال وصناع فيلم العارف

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

قصة وأحداث فيلم العارف

وكانت "الدستور" قد كشفت من قبل عن قصة العمل التي تتناول شخصية يونس (أحمد عز) وهو ما يطلق عليه العارف حيث إنه شخص ذكي للغاية ويعلم الكثير من خبايا الإنترنت ويعلم كيف يسرق الأموال منه بطريقة لا يراها رجال الشرطة، ليقوم بسرقة بنك خاص بأحد رجال الأعمال ليدخل معهم في صراع كبير طوال الأحداث.

ويسافر عز إلى عدد من الدول الأوروبية والتي تجعله يتعرض للكثير من الضرر من قبل رجال الشر الذين يحاولون الإيقاع به وقد تم تصوير هذه المشاهد في عدد كبير من دول العالم، منها إيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى مشاهد وسط البلد في مصر، والتي صورها المخرج أحمد علاء الديب كأنها الجزائر.