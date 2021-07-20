سكرتير عام القليوبية يقود حملة لرفع القمامة من الشوارع

قاد اللواء هشام خشبة سكرتير عام محافظة القليوبية حملة مكبرة لإزالة تراكمات القمامة والمخلفات داخل المحطة الوسيطة بمدينة الخصوص، والتى كانت تحتوى على تلال من القمامة وتتسبب فى آثار بيئية وصحية للمواطنين، فضلا عن رفع كافة تراكمات القمامة من الشوارع والطرق والميادين لراحة وخدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها العميد محمد عبدالتواب رئيس مدينة الخصوص عن نقل 800 طن من المخلفات إلى المدفن الصحى بأبو زعبل، حيث أن العمل مستمر حتى الانتهاء من أعمال التفريغ الكلى للتراكمات لتصبح المحطة خالية تماما من القمامة والبدء فى تشغيلها لاستقبال التراكمات الواردة من شوارع المدينة الى المحطة الوسيطة مرة أخرى وتفريغ المحطة بصفة يومية ونقل التراكمات الى المدفن الصحى الآمن بمدينة الخانكة.

وقال اللواء هشام خشبة سكرتير عام محافظة القليوبية إن توجيهات محافظ القليوبية لرؤساء المدن والأحياء بضرورة التواجد فى الشوارع والاهتمام بالنظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من شوارع وطرق كافة مدن وأحياء المحافظة حتى انتهاء المواطنين من إجازة عيد الأضحى المبارك حتى يشعر كل مواطن أنه يعيش داخل مجتمع خالى من التلوث والقمامة حفاظا على البيئة والصحة العامة.

وأوضح خشبة أننا نتابع بصفة مستمرة جهود وأعمال مجالس المدن والأحياء وتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات المحافظة والتواصل وحل أى مشكلة فى الحال مشيرا أن قيادات المحافظة بالكامل تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة وراحة وفرحة المواطنين بعيد الأضحى المبارك فى بيئة نظيفة وصحية وآمنة وعدم حدوث مايعكر صفو فرحة جموع المواطنين فى كافة مناطق المحافظة.

وناشد المواطنين لسرعة الابلاغ عن أى مشكلة أو ظروف طارئة غرفة عمليات المحافظة للتحرك وسرعة القيام بالمهام والمسئوليات لصالح وخدمة كل مواطن.