«الري» تواجه التعديات خلال العيد بغرفة عمليات وإزالات فورية

يواصل قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة كافة أشكال التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف فى مختلف المحافظات، وذلك خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، مع إزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

كما تم تشكيل غرفة عمليات من أجهزة حماية النيل والقطاع، لمتابعة التعديات على المجاري المائية، بسرعة تحرير المحاضر المخالفة لأي أعمال تعد تقع مع بداية عيد الأضحى المبارك، اليوم الثلاثاء، وإزالتها فوريا.

رصد يومي للمخالفات والتعديات على الترع والمصارف



من جانبه قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إن جميع أجهزة القطاع تقوم بالمرور الدوري المستمر على مدار اليوم لرصد أي مخالفات والعمل على وأدها في المهد لمنع تفاقم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية وخاصة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

الحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث والتعديات

وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري لـ"الدستور "، إن القطاع يعمل على الحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة إمرار التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات، بالإضافة إلى ما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافه التامه للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات، ومواجهة أية طوارئ خلال إجازة عيد الأضحى.

وأوضح خالد، إنه تم إزالة 633420 حالة تعدى حتى الآن ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة، مؤكداً إن أجهزة الوزارة تقوم بالتصدي لكافة المخالفات في إطار أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وكذلك قانون حماية مجرى نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 82، كما يتم تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة على جانبي المجرى في إطار ضوابط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005.