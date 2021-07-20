أفكار مختلفة لقضاء إجازة العيد بتكاليف بسيطة

يخطط الكثير لقضاء إجازة عيد الأضحى والإحتفال به، بشكل مختلف خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بسبب انتشار جائحة كورونا في العالم.

لذا ينشر"الدستور" أفكار مختلفة لقضاء إجازة عيد الأضحى دون إنفاق الكثير من الأموال.

- الاستعداد للسفر بأقل التكاليف:

- قبل الذهاب لشراء أغراض جديدة يجب فتح الدولاب أولًا وفرز ما يمكن احتياجه في السفر.

- عند التسوق قبل السفر لشراء ملابس صيفية لقضاء عطلة العيد يجب التركيز على شراء قطع بسيطة وقليلة تكفي مدة الإجازة القليلة فقط.

- عند الإقدام على شراء حقيبة سفر جديدة، يجب الحرص على اختيارها بسعر مناسب وتكون خامتها جيدة.

- يجب معرفة الفندق المراد الذهاب إليه والبحث عن فندق تكون خدمته جيدة وتكلفته زهيدة، قبل السفر الى المدينة المراد الذهاب إليها.

- تقسيم للأموال:

يجب تقسيم الأموال قبل السفر وتخصيص كل مبلغ لغرض معين مثل جزء لاحتياجات الطعام وجزء للمتنزهات.

- زيارة الأماكن الأثرية:

عند الذهاب إلى زيارة الأماكن الآثرية في المدينة التي تنوي زيارتها يمكن البحث جيدًا عن تلك الأماكن على محركات البحث حتى لا تفقد مشاهدة مكان من الأماكن الممتعة.

- رحلات الغوص:

عند القيام برحلات غوص أو غيرها من الأنشطة البحرية يجب البحث عن المجموعات التي توفر عروض مميزة بأسعار مناسبة.

-ممارسة الرياضة:

يجب في تلك الإجازة ممارسة التمارين الرياضية خاصة بعد تناول أنواع اللحوم المختلفة حتى لا يتم زيادة الوزن عن الطبيعي.

-عند قضاء الإجازة في المنزل:

- شراء الأغراض المنزلية:

اولًا يمكن للسوبر ماركت المختلفة أن تغلق أبوابها في الإجازات لذا يجب القيام بشراء كل ما يمكن الاحتياج إليه قبل أول أيام العيد.

- المتنزهات:

إذا كان هناك خطة للقيام بالتنزه داخل المدينة التي تقيم بها يجب البحث عن أماكن ذات التكلفة المنخفضة مثل الذهاب إلى السينما مرة أو المسرح أو مدينة ملاهي.

-دعوة الأصدقاء إلى المنزل:

يمكن الاستغناء عن الخروج من المنزل ودعوة الأصدقاء للتجمع وقضاء يوم ممتع معًا.