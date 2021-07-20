محافظ الدقهلية يزور دار الأمل للمسنين فى أول أيام عيد الأضحى

زار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ دار الأمل لرعاية المسنين بالمنصورة التابعة لجمعية المواساة الخيرية لمشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك وتقديم التهنئة.

واستقبل محافظ الدقهلية في زيارته لدار المسنين الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمحاسب محمد عبدالباقىرئيس حي غرب المنصورة.

وتفقد المحافظ، أروقة وأجنحة دار المسنين والتي يوجد بها ٢٠ من السيدات والرجال، حيث تفقد أيضا الأنشطة من أجهزة رياضية ، ومنضدة"بينج بونج" وشاركهم فى اللعب معهم.

واستمع إلى شرح واف حول أنشطتها وأوجه الخدمات المقدمة والرعاية المتكاملة لهذه الفئات، موضحًا ضرورة تضافر جهود المجتمع المدنيمع الدولة من أجل زيادة أوجه الرعاية لهؤلاء.

وقام محافظ الدقهلية بتوزيع الحلوى والشوكولاته على الموجودين بالدار ، ووجه لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى وأكد على أن رعايتهم وتلبيةاحتياجاتهم واجبنا جميعا ونحن دائما معكم والدولة بجميع قطاعاتها حريصة على توفير كافة أوجه الرعاية والعناية الصحية والاجتماعيةوالاقتصادية.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار هذا المستوى الراقي في الأداء، مؤكدا على توفير كل الدعم اللازم لضمان حياة كريمةللموجودين بالدار، مشيدا بدور أهل الخير والمجتمع المدني في التكاتف مع الدولة لتوفير مختلف الخدمات، مؤكدا على ضرورة بذل مسئوليالدار لكافة الجهود لتوفير الرعاية والعناية اللازمة لهم.

وأدى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد النصر بالمنصورة، وشاركه اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمنالدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وعدد من التنفيذيين.

واستعدت مديرية الأوقاف بالدقهلية لعيد الاضحى المبارك، بتطهير المساجد الكبيرة والتى تم فية صلاة، بعد إلغاء الساحات الكبيرة.

وأكد المحافظ على استمرار متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين سواء التي تتم من خلال جهاز النظافةبالمنصورة وضواحيها او التي تتم بالمراكز والمدن والأحياء ومتابعه النشاط اليومى لتحسين مستوى الخدمات المقدمه وذلك بهدف تحقيقإرضاء المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية.

وأشار " مختار " الي ان أعمال الجهاز في الفترة الصباحيه شملت كافة شوارع مدينة المنصوره الرئيسيه والفرعية منها علي سبيل المثالشارع ( الجيش وقناة السويس والترعه وعبدالسلام عارف والنخله والجلاء وجيهان والجمهورية وأحمد ماهر والحسينية وسيدي يونسوالدراسات ) أسفرت عن رفع 550 طن من القمامه والأتربة .

وأكد " المحافظ " علي أن نظافة الشوارع والميادين هي مسؤلية مشتركة بين الجهاز التنفيذي والمواطنين من خلال الالتزام بوضع القمامه فيأماكنها المخصصه وفي الأوقات المحدده للحفاظ علي نظافة الشوارع علي مدار اليوم .

كما أكد " مختار " علي أن الجمع من المنبع سيبدأ خلال شهر أغسطس القادم بمنطقة غرب المنصورة كمرحلة أولي للقضاء علي ظاهرةالصناديق والقمامة بالشوارع .

5371FA73-99D5-4402-8404-1B2308A57805

65684BF9-AE69-4E9E-9989-886D2EECBD30

360AEDFB-32F3-4FF6-9B8B-89725709FABF